चिरंजीवी ने मनाया अपना 70वां जन्मदिन मनाया, बेटे राम चरण ने वीडियो शेयर कर के यूं किया विश

चिरंजीवी ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपना 70वां जन्मदिन मनाया. उनके बेटे और एक्टर राम चरण ने अब अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जन्मदिन समारोह का एक प्यारा सा वीडियो शेयर किया है. वीडियो में एक्टर चिरंजीवी का आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैर छूते नज़र आ रहे हैं.

नई दिल्ली:

चिरंजीवी ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपना 70वां जन्मदिन मनाया. उनके बेटे और एक्टर राम चरण ने अब अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जन्मदिन समारोह का एक प्यारा सा वीडियो शेयर किया है. वीडियो में एक्टर चिरंजीवी का आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैर छूते नज़र आ रहे हैं. चिरंजीवी ने उन्हें कसकर गले लगाया. वीडियो में चिरंजीवी परिवार के सदस्यों के बीच खड़े होकर जन्मदिन के केक काटते हुए दिखाई दे रहे हैं. राम उनके पास आए और उनके पैर छुए.  फिर अभिनेता ने उन्हें चम्मच से केक खिलाया और दोनों ने गले मिलकर इसे एक यादगार पल बना दिया. 

उन्होंने आगे कहा, “70 साल की उम्र में, आप दिल से जवान होते जा रहे हैं और पहले से कहीं ज़्यादा प्रेरणादायक हैं. मैं आपके स्वास्थ्य, खुशी और आने वाले अनगिनत खूबसूरत सालों के लिए प्रार्थना करता हूं. सबसे अच्छे पिता होने के लिए शुक्रिया, जिसकी कोई भी कामना कर सकता है. जन्मदिन मुबारक हो. इस बीच, 22 अगस्त को चिरंजीवी के जन्मदिन के मौके पर, निर्माताओं ने उनकी आने वाली फिल्म विश्वम्भर की एक खास झलक जारी की. इस बीच'मेगा ब्लास्ट झलक' में एक छोटी बच्ची विश्वम्भर में हुई घटना का सच पूछती हुई दिखाई दे रही है. चिरंजीवी को नायक के रूप में दिखाया गया है, जो दुश्मनों का खात्मा करते हुए विजयी होते हैं.

विश्वम्भर एक सामाजिक-काल्पनिक फिल्म है, जिसमें चिरंजीवी, तृषा कृष्णन, कुणाल कपूर और आशिका रंगनाथ मुख्य भूमिकाओं में हैं. इसका निर्देशन वशिष्ठ ने किया है और इसका निर्माण यूवी क्रिएशंस ने किया है. राम को आखिरी बार गेम चेंजर में देखा गया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था. वह अगली बार स्पोर्ट्स ड्रामा पेड्डी में दिखाई देंगे. बुची बाबू सना द्वारा निर्देशित इस फिल्म में जान्हवी कपूर भी मुख्य भूमिका में होंगी.

