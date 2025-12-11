चिन्मयी श्रीपदा की फेक न्यूड फोटो शेयर कर कौन दे रहा धमकियां? सिंगर के बच्चों पर भी साधा निशाना

सिंगर-डबिंग आर्टिस्ट चिन्मयी श्रीपदा को बुधवार शाम को उनकी मॉर्फ्ड न्यूड फोटो के साथ धमकी दी गई. एक्ट्रेस ने इस मामले को हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर, वीसी सज्जनार और सोशल मीडिया तक पहुंचाया. साथ ही पिछले कुछ हफ्तों से लगातार ऑनलाइन मिल रही धमकियों के बारे में बात करने के लिए एक वीडियो बनाया. चिन्मयी ने कहा कि उनके पति, फिल्ममेकर-एक्टर राहुल रविंद्रन ने कुछ हफ्ते पहले मंगलसूत्र पर कमेंट किया था. उन्होंने बताया कि तब से उनके और उनके परिवार के खिलाफ ट्रोलिंग बढ़ गई है.

'मुझे गालियां दी गई'...'

सोशल मीडिया पर मॉर्फ्ड इमेज और एक वीडियो पोस्ट करते हुए सिंगर ने लिखा, "मुझे आज एक पेज से एक मॉर्फ्ड इमेज मिली और मैंने पुलिस को टैग किया - कानूनी कार्रवाई होगी या नहीं, यह मुद्दा नहीं है."

उन्होंने वीडियो में कहा, "मुझे गालियां दी गई हैं, मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी दी गई है, मैंने ट्विटर स्पेसेस पर कुछ लोगों के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई है, जिन्होंने कहा था कि जिस तरह की महिलाएं उन्हें पसंद नहीं हैं, उन्हें कभी बच्चे नहीं होने चाहिए और अगर उनके बच्चे होते हैं तो उन्हें मर जाना चाहिए. इस पर कुछ आदमी तालियां बजा रहे थे और हंस रहे थे."

'उत्पीड़न करने वाले का नाम लेने के बाद से परेशान किया जा रहा है'

चिन्मयी ने आगे कहा कि जब से उन्होंने एक गीतकार द्वारा उत्पीड़न का सामना करने के बारे में खुलकर बात की है, तब से उन्हें अक्सर ऑनलाइन निशाना बनाया जाता रहा है. "बहुत से लोगों ने मुझे गालियां दी हैं. उन्हें राजनीतिक ग्रुप्स ने पैसे दिए. आज एक खास ट्वीट था जिसमें मेरी न्यूड मॉर्फ्ड फोटो शेयर की गई थी. मैं यह इसलिए शेयर कर रही हूं ताकि महिलाओं को पता चले कि इस तरह की चीजें होती हैं, पुरुष हमें पब्लिक स्पेस से बाहर निकालने के लिए ऐसा करते हैं" उन्होंने कहा.

AI का हो रहा गलत इस्तेमाल

यह बताते हुए कि डीपफेक और AI के बढ़ने का मतलब है कि दुर्भाग्य से और भी महिलाओं को ऐसे पुरुषों से इसका सामना करना पड़ेगा जो उनसे असहमत हो सकते हैं या उनसे बदला लेना चाहते हैं, सिंगर ने एक स्टैंड लिया और कहा, "मैं उस तरह की महिला नहीं हूं जिसे इससे शर्मिंदा होना पड़े." उन्होंने महिलाओं, लड़कियों और माता-पिता से भी कहा कि अगर उन्हें ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़े तो कानूनी कार्रवाई करने में संकोच न करें.

बता दें कि चिन्मयी मीटू मूवमेंट की सबसे मुखर समर्थकों में से एक थीं. 2018 में उन्होंने गीतकार वैरामुथु पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. उन्होंने संगीतकारों जैसे ओएस त्यागराजन, रघु दीक्षित और कार्तिक के खिलाफ दूसरों के दावों को भी आगे बढ़ाया था. उनके आरोपों के बाद, तमिल फिल्म डबिंग यूनियन के प्रेसिडेंट राधा रवि ने फीस न देने का हवाला देते हुए उनकी मेंबरशिप खत्म कर दी. यह मामला अब कोर्ट में है.