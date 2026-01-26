विज्ञापन

'शोले' में चाइल्ड आर्टिस्ट था फोटो में दिख रहा बच्चा, बड़ा होकर बना कई हिट फिल्मों का हीरो, बेटी-बीवी भी हैं पॉपुलर

फोटो में दिख रहा ये बच्चा 50 साल पहले शोले फिल्म में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आया था. वहीं बड़े होकर खुद ने कई हिट फिल्में दीं. जबकि बेटी और पत्नी भी बॉलीवुड का जाना माना नाम हैं. 

शोले में दिखा ये बच्चा बड़ा होकर बना बॉलीवुड हीरो
नई दिल्ली:

1975 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की क्लासिक फिल्म शोले तो आपको याद ही होगी, जिसमें सांबा से लेकर गब्बर के किरदार ने फैंस का दिल जीता. हालांकि इस फिल्म में एक छोटे से बच्चे ने अहमद ने फैंस का ध्यान खींचा. यह किरदार इमाम साहब (ए.के. हंगल) के बेटे का था और जिसकी फिल्म में दर्दनाक मौत हो जाती है. दरअसल, डाकू गब्बर सिंह बेरहमी से अहमद के पिता का कत्ल कर देता है. इस सीन ने दर्शकों का दिल जीता. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अहमद के रोल में नजर आए इस बच्चे ने बड़े होकर कई हिट फिल्में दी और बड़े स्टार्स की लिस्ट में अपना शुमार कर लिया. वहीं आज वह हिंदी और मराठी सिनेमा में कई हिट फिल्मों में लीड रोल निभा चुके हैं. जबकि उनकी पत्नी और बेटी भी बॉलीवुड और टीवी का जाना माना नाम बन चुकी हैं.  

शोले से भरी इस बच्चे ने उड़ान

जी हां, हम बात कर रहे हैं सचिन पिलगांवकर की, जिन्होंने शोले में अहमद का रोल निभाया था. वहीं उन्होंने खुद एक रियलिटी शो में खुलासा किया था कि उन्होंने शोले में डबल रोल निभाया था. दरअसल, एक रोल अहमद का था, जिसे उन्होंने कैमरे के सामने निभाया और दूसरा पर्दे के पीछे कुछ तकनीकी हिस्से का था. उन्होंने कुछ सीन शूट किए थे. वहीं रमेश सिप्पी की मदद की थी. 

बड़े होकर सचिन पिलगांवकर ने दी हिट फिल्में

बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर करियर शुरू करने वाले सचिन पिलगांवकर ने बडे होकर नदिया के पार जैसी सुपरहिट फिल्में दीं, जिसमें वह हीरो के किरदार में नजर आए. इस फिल्म ने उन्हें घर-घर पहुंचाया और रोमांटिक-कॉमेडी स्टार के रूप में स्थापित किया. हिंदी के अलावा उन्होंने मराठी सिनेमा में भी कई सफल फिल्मों में काम किया. इसके अलावा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के रूप में भी नाम कमाया.

पत्नी और बेटी हैं बॉलीवुड का जाना माना नाम

सचिन पिलगांवकर खुद तो बॉलीवुड में अपनी पहचान बना चुके हैं. लेकिन आपको पता है कि उनकी पत्नी सुप्रिया पिलगांवकर भी टीवी का जाना माना नाम हैं, जिन्हें ससुराल गेंदा फूल जैसे शोज से पहचान मिली. इसके अलावा वह कई फिल्मों और टीवी शोज में भी नजर आ चुकी हैं. वहीं कपल की इकलौती बेटी श्रेया पिलगांवकर भी आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स पर काफी पॉपुलर हो गई हैं. सचिन का परिवार पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है.

वहीं मल्टी टैलेंटेड सचिन पिलगांवकर  एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सिंगर भी हैं और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वह तस्वीरें और वीडियो परिवार के साथ शेयर करते रहते हैं, जो काफी वायरल होती हैं. 

