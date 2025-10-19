विज्ञापन

छठ पूजा से पहले आया नया छठ गीत 'दुख सुनी दीनानाथ', भक्ति में डूबी दिखीं काजल राघवानी 

भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी का नया छठ गीत दुख सुनी दीनानाथ रिलीज हो गया है, जिसे फैंस का प्यार मिल रहा है. 

नई दिल्ली:

छठ पर्व के नजदीक आते ही भोजपुरी सिनेमा में छठ भक्ति गीतों की धूम मची है. इस कड़ी में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री काजल राघवानी भी पीछे नहीं रहीं. शनिवार को उनका नया छठ गीत 'दुख सुनी दीनानाथ' रिलीज हो गया है. इस गाने को काजल ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया और कैप्शन में लिखा, "'दुख सुनी दीनानाथ' गाना रिलीज हो गया." गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया और प्रशंसकों के बीच खूब पसंद किया जा रहा है. 

इस भक्ति गीत को सृष्टि भारती ने अपनी मधुर आवाज में गाया है. गाने के बोल अरुण बिहारी ने लिखे हैं. संगीत की कमान छोटू रावत ने संभाली है, जिन्होंने गाने को भक्ति रस से भरपूर बनाया. गाने का निर्देशन सुनील बाबा ने किया, जबकि प्रोडक्शन की जिम्मेदारी रत्नाकर कुमार ने निभाई. कोरियोग्राफी एम.के. गुप्ता जॉय ने की. यह गाना वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड भोजपुरी के बैनर तले रिलीज हुआ है और सभी प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है.

गाने की कहानी छठी मइया के प्रति अटूट आस्था और भक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है. वीडियो में दिखाया गया है कि एक युवती अपने पति के लौटने की प्रतीक्षा में रहती है. इस दौरान काजल राघवानी उसे छठी मइया की महिमा का बखान करते हुए पूजा के लिए प्रेरित करती हैं. दोनों मिलकर छठी मइया की भक्ति में लीन होकर पूजा-अर्चना करती हैं. गाने में सीन और भावनाएं दर्शकों को छठ पर्व की पवित्रता और भक्ति के रंग में रंग देते हैं.

काजल राघवानी का यह गाना न केवल भक्ति का संदेश देता है, बल्कि छठ पर्व के महत्व को भी उजागर करता है. प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर गाने की खूब तारीफ की है और इसे छठ पूजा के लिए एक बेहतरीन भक्ति भेंट बताया है.

काजल के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह उनकी हालिया वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर फिल्म बड़की दीदी है, जिसे दर्शकों से बेहद प्यार मिला था. वहीं, अभिनेत्री की फिल्म प्रेम विवाह की शूटिंग चल रही है. फिल्म में अभिनेत्री के साथ अरविंद अकेला कल्लू मुख्य भूमिका में हैं.

