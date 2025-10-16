विज्ञापन

Chhath Puja 2025: गोल्डी-माही का छठ गीत 'उगी ए सूरज देव' रिलीज, जानें कब है छठ महापर्व

Chhath Song 2025: गोल्डी यादव और माही श्रीवास्तव का छठ गीत 'उगी ए सूरज देव' वर्ल्डवाइड रिकार्ड्स ने किया रिलीज है. यह भी जानें की कब है छठ महापर्व.

Chhath Puja 2025: गोल्डी-माही का छठ गीत 'उगी ए सूरज देव' रिलीज, जानें कब है छठ महापर्व
Chhath Song: गोल्डी-माही का छठ गीत हुआ रिलीज
नई दिल्ली:

दिवाली के बाद जिस पर्व का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है वो है छठ महापर्व. छठ का महापर्व बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के कई इलाकों में मनाया जाता है. सबका यही सवाल रहता है कि कब है छठ महापर्व? छठ पूजा 2025 की शुरुआत 25 अक्टूबर से होगी और यह 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य को जल देने के बाद पूर्ण होगा. भोजपुरी सिंगर गोल्डी यादव और भोजपुरी सिनेमा की एक्ट्रेस माही श्रीवास्तव की सुपरहिट जोड़ी ने छठ मैया पर आधारित छठ गीत 'उगी ए सूरज देव' वर्ल्डवाइड रिकार्ड्स से रिलीज किया है. इस छठ गीत को वर्ल्डवाइड रिकार्ड्स भोजपुरी के ऑफिसियल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं.

माही श्रीवास्तव का छठ गीत
छठ पूजा 2025, बता दें कि लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा बड़े धूमधाम से भारतवर्ष के साथ साथ विदेश में मनाया जाता है. छठ पूजा आने में अभी काफी दिन बाकी है, सिंगर गोल्डी यादव ने इस गीत को गाया है. इसके वीडियो में एक्ट्रेस माही श्रीवास्तव छठ माता की उपासक के रूप में छठ पूजा की तैयारी करते हुए नजर आ रही हैं. उसके बाद बहुत सारी औरतों के शौक श्रृंगार करके छठ घाट पर सूर्य देव के उदय होने का इंतजार कर रही हैं ताकि उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देकर व्रत समाप्त किया जाए. वह घाट पर पानी में खड़ी होकर सूप में पूजन सामग्री लेकर पूरब की ओर मुंह करके खड़ी होकर कह रही हैं कि...'जोड़े जोड़े फलवा लइके बरती, पनिया में बाड़ी कथुआत हे, उगी उगी हे सुरुज देव पटना के घाट हे...'

गोल्डी यादव और माही श्रीवास्तव का छठ गीत

छठ गीत और छठी मईया की महिमा
वर्ल्डवाइड रिकार्ड्स प्रस्तुत भोजपुरी छठ गीत 'उगी ए सूरज देव' के निर्माता रत्नाकर कुमार हैं. इस छठ गीत को गीतकार शुभदयाल सोहरा ने लिखा है. गाने का संगीत छोटू रावत ने दिया है. 

छठ गीत 'उगी ए सूरज देव' को लेकर माही श्रीवास्तव ने कहा कि 'छठ मईया की महिमा अपरंपार है. उनकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है. मुझे खुशी है कि मुझे छठ माई पर आधारित छठ गीत में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है. इसके वीडियो की शूटिंग में मैंने खूब इंजॉय किया था और इस गीत की शूटिंग के समय पूरा माहौल भक्तिमय रहा था.'

Chhath Puja 2025, Chhath Puja Dates, Chhath Geet 2025, Chhath Song 2025
