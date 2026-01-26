गणतंत्र दिवस पर इस एक्ट्रेस ने अपने विदेशी बच्चों को दी खास सीख, बोली- मत भूलना, तुम आधे भारतीय हो

देशभर में सोमवार को 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है. देश की कई बड़ी हस्तियां सोशल मीडिया के जरिए लोगों को इस खास दिन की बधाई दे रही हैं. बधाई देने वालों में फिल्मी सितारे भी शामिल हैं. यह फिल्मी सितारे खास तरीके से फैंस को गणतंत्र दिवस की बधाई दे रहे हैं. लेकिन इन सबके बीच बॉलीवुड की एक अभिनेत्री ने गणतंत्र दिवस अपने तीन बेटों को खास सलाह दी है. सेलिना जेटली ने गणतंत्र दिवस के मौके पर अपने तीन बेटों के लिए एक दिल छू लेने वाला संदेश सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

ये भी पढ़ें; 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान पर भारी पड़ा था 31 साल के ये भारतीय सैनिक, दुश्मन देश ने भी की तारीफ

सेलिना जेटली ने क्या लिखा

सेलिना, जो इन दिनों अपने पति पीटर हाग से तलाक की प्रक्रिया में हैं, ने बताया कि उन्हें अपने बच्चों से मिलने की अनुमति नहीं मिल रही है, भले ही ऑस्ट्रियाई परिवार अदालत से संयुक्त हिरासत का आदेश हो. इस वजह से उन्होंने अपने बेटों - विंस्टन, विराज और आर्थर - को एक खुला पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने उन्हें उनकी भारतीय जड़ों की याद दिलाई. सेलिना ने लिखा, "मेरे प्यारे बेटों, मम्मी तुम तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए यहां लिख रही हूं. आज मेरा दिल बहुत भारी है क्योंकि हम हर 26 जनवरी को साथ में गणतंत्र दिवस की परेड नहीं देख पा रहे. मैं तुम्हारे साथ राष्ट्रगान नहीं गा पा रही हूं. नाना के कुमाऊं रेजिमेंट, डम्पी मामा की पैरा एसएफ या परदादा के राजरिफ के जवान जब परेड में निकलते हैं, तो मैं तुम्हें सलाम करने और खुशी से चीयर करने के लिए कहती थी. हर बार नाना की रेजिमेंट गुजरती थी तो मैं रो पड़ती थी."

सेलिना जेटली का परिवार

उन्होंने आगे कहा, "मैं उम्मीद करती हूं कि तुम्हें अपनी भारतीय जड़ों के साथ जीने की इजाजत मिलेगी और किसी से तुम्हारी भारतीय पहचान मिटाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा. मेरे प्यार, मत भूलना कि तुम आधे भारतीय हो. तुम महान और सम्मानित लोगों की वंशावली से आते हो. तुममें कुमाऊं के शेरों और वीर राजपूताना राइफल्स का खून बहता है." सेलिना एक सेना परिवार से हैं. उनके पिता और परिवार के कई सदस्य भारतीय सेना में रहे हैं. वह अक्सर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए पोस्ट करती रहती हैं. उनके भाई मेजर विक्रांत कुमार जेटली पिछले साल से अबू धाबी में हिरासत में हैं, जिससे उनका परिवार और भी परेशान है. सेलिना ने 2010 में पीटर हाग से शादी की थी. उनके तीन बेटे हैं (एक जुड़वां बेटा पहले ही गुजर चुका है).