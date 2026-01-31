विज्ञापन

प्रीति जिंटा के यंग दिनों की 7 तस्वीरें, मना रही हैं 51वां जन्मदिन, 5वीं देख कहेंगे- यूं नहीं कहलातीं बॉलीवुड की 'डिंपल गर्ल'

बॉलीवुड की 'डिंपल गर्ल' के नाम से मशहूर प्रीति जिंटा 51वां जन्मदिन मना रही हैं, जिसके चलते देखें उनके जवानी के दिनों की खूबसूरत तस्वीरें. 

प्रीति जिंटा के यंग दिनों की 7 तस्वीरें, मना रही हैं 51वां जन्मदिन, 5वीं देख कहेंगे- यूं नहीं कहलातीं बॉलीवुड की 'डिंपल गर्ल'
प्रीति जिंटा के यंग दिनों की तस्वीरें
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा अपनी चुलबुली मुस्कान, गालों पर पड़ने वाले डिंपल्स और बेबाक अंदाज के साथ जानी जाती हैं. उनका फिल्मी सफर किसी प्लानिंग या बड़े सपने से नहीं, बल्कि एक बेहद छोटे से फैसले से शुरू हुआ था. कहा जाता है कि एक सिक्के ने उनकी जिंदगी की आगे की दिशा तय कर दी थी. आज भले ही वह फिल्मों से दूर हों, लेकिन बॉलीवुड का उनका सफर, संघर्ष और काम आज भी लोगों की यादों में ताजा है. 

प्रीति जिंटा का जन्म 31 जनवरी 1975 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था. उनके पिता दुर्गानंद जिंटा भारतीय सेना में अधिकारी थे और मां नीलप्रभा गृहिणी थीं. प्रीति जब 13 साल की थीं, तब एक सड़क हादसे में उनके पिता का निधन हो गया. इस हादसे में उनकी मां भी गंभीर रूप से घायल हो गई थीं और उन्हें ठीक होने में करीब दो साल लगे. इतनी कम उम्र में पिता को खो देने से प्रीति की जिंदगी पूरी तरह बदल गई. 

पढ़ाई के मामले में प्रीति हमेशा अव्वल रहीं. उन्होंने शिमला से स्कूलिंग की और बाद में इंग्लिश ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया. इसके बाद उन्होंने क्रिमिनल साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया. प्रीति ने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्मों में आने का फैसला उन्होंने किसी बड़े सपने या प्लान के साथ नहीं लिया था.

उन्होंने कहा था, "फिल्ममेकर शेखर कपूर मुझे फिल्म 'तारा रम पम पम' के लिए साइन करना चाहते थे. मैं कूल दिखना चाहती थी, इस पर मैंने कहा, 'अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो मैं सिक्का उछालकर देखूंगी. हेड्स आया तो मैं फिल्मों में करियर बनाऊंगी और टेल्स आया तो नहीं बनाऊंगी."

सिक्के पर हेड आया और उसी पल प्रीति ने तय कर लिया कि वह एक्टिंग की दुनिया में कदम रखेंगी. यह फैसला उनकी किस्मत का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ. हालांकि फिल्म 'तारा रम पम पम' को बाद में डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने सैफ अली खान और रानी मुखर्जी के साथ बनाया था.

साल 1998 में उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म 'दिल से' से बॉलीवुड में डेब्यू किया. भले ही फिल्म में उनका रोल छोटा था, लेकिन उनकी मासूमियत और स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों का ध्यान खींचा. इसके बाद 'सोल्जर', 'क्या कहना', 'संघर्ष', 'दिल चाहता है', 'कल हो ना हो', 'वीर-जारा', 'सलाम नमस्ते', और 'कभी अलविदा ना कहना' जैसी फिल्मों ने उन्हें इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस बना दिया. 

प्रीति को उनके दमदार अभिनय के लिए कई पुरस्कार मिले. 'कल हो ना हो' के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड से नवाजा गया, वहीं 'वीर-जारा' और अन्य फिल्मों में उनकी परफॉर्मेंस को भी खूब सराहा गया. निजी जीवन की बात करें तो साल 2016 में उन्होंने अमेरिकी बिजनेसमैन जीन गुडइनफ से शादी की और अब अमेरिका में अपने पति और जुड़वा बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रही हैं. 

