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सिर पर टोपी और खूबसूरत वादी, सलमान खान का नया पोस्ट वायरल, भाईजान बोले- मातृभूमि

सलमान खान निस्संदेह भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं. उनकी हर फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता है.

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सिर पर टोपी और खूबसूरत वादी, सलमान खान का नया पोस्ट वायरल, भाईजान बोले- मातृभूमि
"मातृभूमि": सलमान खान ने प्रकृति की खूबसूरती के बीच अपनी दमदार फिटनेस दिखाई!
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सलमान खान निस्संदेह भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं. उनकी हर फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता है. इन दिनों हर किसी की नजर उनकी आने वाली फिल्म "मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस" पर टिकी हुई है, जिसका फर्स्ट लुक पहले ही लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर चुका है. इसी बीच सुपरस्टार ने प्रकृति की खूबसूरती के बीच अपनी एक शानदार तस्वीर साझा की है.

सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह प्रकृति के शांत और खूबसूरत माहौल का आनंद लेते नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर के साथ उन्होंने सिर्फ एक शब्द लिखा, "मातृभूमि". निर्माता सलमा खान की सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले बन रही इस फिल्म का निर्देशन अपूर्व लाखिया कर रहे हैं. "मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस" बहादुरी, बलिदान और अटूट हौसले की एक दमदार कहानी पेश करेगी. फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी एक अहम भूमिका में नजर आएंगी.

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