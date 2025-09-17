2 करोड़ का बजट और 40 करोड़ रुपये की कमाई, सिर्फ 12 दिनों में ये फिल्म बन गई सैयारा, वॉर 2 और बागी 4 से भी बड़ी

तेलुगु फिल्म 'लिटिल हार्ट्स' बॉक्स ऑफिस पर एक अप्रत्याशित सफलता बन गई है. यह फिल्म यूट्यूबर मौली तनुज प्रशांत की लीड एक्टर के रूप में पहली फिल्म है, जिसमें शिवानी नागरम भी मुख्य भूमिका में नजर आ रही हैं. साई मार्थंड द्वारा निर्देशित इस फिल्म में जय कृष्णा, निखिल अब्बुरी, राजीव कनकाला, एसएस कांची, अनीता चौधरी और सत्य कृष्णन जैसे कलाकार भी हैं. आदि हसन द्वारा निर्मित और सिन्जिथ येर्रामिल्ली के संगीत वाली यह कम बजट वाली फिल्म युवाओं के दिलों को छू गई है.

'लिटिल हार्ट्स' ने भारत में 11 दिनों में 21.25 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया और 12वें दिन 0.48 करोड़ रुपये और जोड़े. भारत का कुल ग्रॉस 32.14 करोड़ रुपये है, जबकि विदेशों से 8 करोड़ रुपये आए, जिससे पूरी दुनिया में 'लिटिल हार्ट्स' की कमाई 40.14 करोड़ रुपये हो गई. मात्र 2 करोड़ रुपये के बजट पर बनी इस फिल्म ने 38.14 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया, जो 731 प्रतिशत की जबरदस्त रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट (आरओआई) है.

'लिटिल हार्ट्स' केवल एक हफ्ते में यह 2025 की सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली भारतीय फिल्मों की टॉप तीन सूची में शामिल हो गई. यह यश राज की 'सैयारा' के मुनाफे को पीछे छोड़ चुकी है और अब 'महावतार नरसिंह' को पार करने की कोशिश कर रही है. तेलुगु सिनेमा में 'लिटिल हार्ट्स' साल की सबसे लाभदायक फिल्म बन गई है, जो साबित करती है कि अच्छी कहानी बड़े बजटों को मात दे सकती है.

'बागी 4', 'द बंगाल फाइल्स', 'मधरासी' और 'द कंज्यूरिंग: लास्ट राइट्स' जैसी बड़ी फिल्मों के बीच रिलीज होने पर भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 'लिटिल हार्ट्स' ने दमदार प्रदर्शन किया. शानदार वर्ड ऑफ माउथ और सोशल मीडिया की चर्चा से कई शो हाउसफुल चल रहे हैं. सुपरस्टार महेश बाबू ने भी फिल्म की तारीफ की, इसे 'मजेदार, ताजा और दिल से बड़ा' बताया तथा संगीत की सराहना की.