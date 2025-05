आमिर खान की सितारे जमीन पर को बायकॉट करने की उठी मांग, एक्टर का तुर्की कनेक्शन बना वजह

फिल्म सितारे जमीन पर का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से आमिर खान फिर विवादों में घिर गए हैं. विवाद या कहें कि उनके ट्रोल होने की वजह बनी है उनकी एक पुरानी विदेश यात्रा जो एक बार फिर सुर्खियां बटोर रही है. आपको बता दें कि फिल्म सितारे जमीन पर में आमिर खान एक बास्केटबॉल कोच के रूप में नजर आने वाले हैं. जो कुछ खास बच्चों को ये खेल सिखाते हैं. ट्रेलर रिलीज होने के बाद कुछ फैन्स ने इसे विदेशी फिल्म कैंम्पियोनेस की कॉपी बताया है. तो कुछ फैन्स ने भारत पाक के बीच चले रहे तनावपूर्ण संबंधों का हवाला देते हुए आमिर खान की फिल्म को बायकॉट करने तक की मांग कर रहे हैं.

आमिर खान का तुर्की कनेक्शन

ट्रोल होने का एक कारण बना है आमिर खान का तुर्की कनेक्शन. इन दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमले किए, जिसका भारत ने कड़ा जवाब दिया. इस बीच, तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया था. असल में आमिर खान ने भी कुछ साल पहले तुर्की की यात्रा की थी. उस समय आमिर ने तुर्की की फर्स्ट लेडी से मुलाकात की थी. अब लोग इस मुलाकात को लेकर आमिर पर सवाल उठा रहे हैं और उनकी फिल्म सितारे जमी पर को बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर बॉयकॉट की मांग

सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह के पोस्ट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि "आपको याद है जब आमिर खान तुर्की गए थे और वहां की फर्स्ट लेडी से मिले थे? अब हमें पता है कि उनकी अगली फिल्म के साथ क्या करना चाहिए. बॉयकॉट सितारे जमीन पर." दूसरे यूजर ने लिखा "हम #बॉयकॉटतुर्की और #बॉयकॉटअज़रबैजान को प्रमोट कर रहे हैं. अब वक्त आ गया है कि हम आमिर खान की फिल्म को भी बॉयकॉट करें."

Remember when Aamir Khan had gone to Turkey & Met the Turkish First Lady?? So Now you know what has to be done with his latest movie Sitare Zameen Par#SitareZameenPartrailer #BoycottTurkey #BoycottSitaareZameenPar pic.twitter.com/qcnLWyaaAk — Rosy (@rose_k01) May 13, 2025

After successful Boycott Turkey Tourism….. it time to Boycott Amir Khan's new upcoming Movie “ Sitare Zameen Par “ .



Amir Visited Turkey and met Turkish President & his wife . Turkey supported Pakistan . #boycottamirkhanmovies #BoycottTurkeyTourism #boycottsitaarezameenpar pic.twitter.com/PFOAUq0oz7 — Rahul Vyas हिंदुस्तानी 🇮🇳 (@ImRahulVyas1973) May 13, 2025

"Before TZP, dyslexia was a little-known condition in India. The film brought it into the national spotlight. Aamir Khan used his star power to raise awareness about learning disabilities". Looks like #SitaareZameenPar is another big step towards awareness & inclusion! #AamirKhan pic.twitter.com/BVpEqsI3hG — Kate Wordy (@KateWordy) May 10, 2025

In the Era of superstars where so called superstars are doing unnecessary action, dancing with half of their actors, vulgar comedy & then we have #AamirKhan the Game changer 🔥



He truly deserves a blockbuster 👏 #SitaareZameenPar pic.twitter.com/U1DgtIlpN2 — Aamir 2100cr SRK 1100cr (@Rancho119) May 13, 2025

हालांकि कुछ लोगों ने आमिर खान को सपोर्ट भी किया है. एक यूजर ने लिखा कि ये फिल्म डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों के बारे में है. तारे जमी पर से डिस्लेक्सिया के लिए जागरुकता बढ़ी थी. इस बार डाउन सिंड्रोम पर बढ़ेगी.

आपको बता दें कि फिल्म में आमिर के साथ जेनेलिया डिसूजा, गोपी कृष्णन, डॉली अहलूवालिया, गुरपाल सिंह और बृजेंद्र काला जैसे कलाकार भी नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन आर. एस. प्रसन्ना ने किया है.