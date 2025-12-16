विज्ञापन

Border 2: सनी देओल ने 'बॉर्डर 1' के आइकॉनिक गन मोमेंट को किया रीक्रिएट, वीडियो देख फैंस में बढ़ी एक्साइटमेंट

सनी देओल एक बार फिर स्क्रीन पर वापस आ गए हैं और एक बार फिर दमदार रोल में दिखने जा रहे हैं.

Read Time: 2 mins
Share
Border 2: सनी देओल ने 'बॉर्डर 1' के आइकॉनिक गन मोमेंट को किया रीक्रिएट, वीडियो देख फैंस में बढ़ी एक्साइटमेंट
सनी देओल ने 'बॉर्डर 1' के आइकॉनिक गन मोमेंट को किया रीक्रिएट
नई दिल्ली:

सनी देओल एक बार फिर स्क्रीन पर वापस आ गए हैं. वह एक बार फिर दमदार रोल में दिखने जा रहे हैं. इस रोल में वह पाकिस्तान के खिलाफ मजबूती से खड़े दिख रहे हैं.  ‘गदर 2' और ‘जट' जैसी बैक-टू-बैक हिट फिल्में देने के बाद अब सनी की एक और बड़ी फिल्म रिलीज के लिए तैयार है. फैंस को भी इस फिल्म के रिलीज का बेसब्री से इंतजार है.  ‘बॉर्डर 2' का  टीजर आज 16 दिसंबर को रिलीज़ हो गया है.

इस बीच सोशल मीडिया पर सनी देओल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह गन लिए नजर आ रहे हैं. उनके साथ वरूण धवन भी नजर आ रहे हैं.  वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की तिकड़ी को ज़बरदस्त वॉर एक्शन में देखा जा सकता है. सनी अपने कंधे पर एक बड़ी बॉम्बर गन लिए हुए हैं. टीज़र में किरदारों के इमोशनल साइड, उनकी लव स्टोरी और खुशहाल पारिवारिक पलों की झलक भी मिलती है.

बता दें कि इवेंट में दर्शकों को बड़ी स्क्रीन पर टीज़र की एक एक्सक्लूसिव झलक मिली, जो एक ऐसे सेटअप से घिरा हुआ था जिसने फिल्म के वॉर-ज़ोन के माहौल को पूरी तरह से कैप्चर किया. वेन्यू को एक असली युद्ध के मैदान की तरह डिज़ाइन किया गया था, जिसमें खाइयां, बंकर और मिलिट्री-थीम वाले सेटअप थे, जिससे आने वालों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे ‘बॉर्डर 2' का हिस्सा हों.

यह इवेंट एक खास मौका बन गया, क्योंकि पूरी कास्ट पहली बार पब्लिकली स्टेज पर एक साथ आई. टीज़र रिलीज़ ने पहले ही फैंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ा दिया है, जो सनी को उनकी सिग्नेचर इंटेंसिटी के साथ स्क्रीन पर वापस देखने के लिए बेताब हैं. यह फिल्म 23 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है, जिससे सनी नए साल की शुरुआत एक और देशभक्ति ब्लॉकबस्टर के साथ करेंगे. अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित, 'बॉर्डर 2' में दिलजीत दोसांझ, सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी, मेधा राणा, मोना सिंह और सोनम बाजवा हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Border 2, Border 2 Actress, Border 2 Box Office, Border 2 Movie, Border 2 News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com