Border 2 Review: बॉर्डर 2 का तरण आदर्श ने दिया रिव्यू, सनी देओल की फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाली जनता ने भी सुनाया फैसला

Border 2 Social Media Review In Hindi: सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर फिल्म 'बॉर्डर-2' सिनेमाघरों में 23 जनवरी को रिलीज हो चुकी है. हालांकि रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर फिल्म को फैंस का प्यार मिल चुका था. लेकिन अब फिल्म के सिनेमाघरों में आते ही फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले दर्शक के अलावा ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने भी बॉर्डर 2 का रिव्यू दे दिया है. इसके चलते फैंस का भी एक्साइटमेंट लेवल फिल्म को लेकर चर्चा में हैं. तो आइए आपको बताते हैं बॉर्डर 2 का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाली जनता का रिव्यू.

तरण आदर्श ने दिए साढ़े चार स्टार

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने एक्स पर बॉर्डर 2 को साढ़े चार स्टार देते हुए आउटस्टैंडिग बताया है. उन्होंने लिखा, पॉवर, देशभक्ति. गर्व... बॉर्डर 2 आपके दिल को गर्व से फुला देगी. यह फिल्म देश को सेल्यूट करती है और आर्म्ड फोर्स को भी. यह फिल्म स्ट्रॉन्गली रेकमेंट करता हूं. डायरेक्टर अनुराग सिंह ने एक जबरदस्त, इमोशन से भरी वॉर एपिक फिल्म दी है, जो स्केल, ईमानदारी और आत्मा के मामले में शानदार है और साथ ही कल्ट क्लासिक #Border की विरासत का सम्मान करती है.

#OneWordReview...#Border2: OUTSTANDING.

Rating: ⭐️⭐️⭐⭐️½

Power. Patriotism. Pride... #Border2 makes your heart swell with pride... The film salutes the nation as well as the armed forces... STRONGLY RECOMMENDED. #Border2Review



Director #AnuragSingh delivers a thunderous,… pic.twitter.com/C5Y2SgfBje — taran adarsh (@taran_adarsh) January 22, 2026

बॉर्डर 2 की कास्ट का दिया रिव्यू

आगे उन्होंने सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मेधा राणा, मोना सिंह और सोनम बाजवा की तारीफ की और आखिर में कहा, बॉर्डर 2 एक पॉवरफुल एक देशभक्ति से भरा अनुभव है, जो पीढ़ियों को जोड़ता है... यह गर्व जगाता है और आपको इमोशनल कर देता है. आपको भारतीय सैनिक की भावना को सलाम करने पर मजबूर कर देता है. यह ऐसा सिनेमा है जो दहाड़ता है और सलाम करता है. इसे बड़े पर्दे पर जरूर देखें!

#Border2 is a powerful, patriotic, and fantastic film. You must watch it! It makes you feel proud, it moves you emotionally, and it compels you to salute the spirit of the soldiers.

इसके अलावा एक एक्स यूजर ने लिखा, बॉर्डर 2 पॉवरफुल, देशभक्ति से भरपूर फैंटास्टिक फिल्म है. आपको जरुर देखनी चाहिए. आपको गर्व होगा. यह आपको इमोशनल कर देगी और सोल्जर को सैल्यूट करने पर मजबूर कर देगी.

खाड़ी देशों में बैन हुई बॉर्डर 2

23 जनवरी को रिलीज बॉर्डर को खाड़ी देशों में बैन कर दिया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में फिल्म के रिलीज पर बैन लगा दिया है. ये पहला मौका नहीं है कि जब किसी देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्म को खाड़ी देशों में बैन का सामना करना पड़ा है. इससे पहले रिकॉर्डतोड़ कमाई करने वाली फिल्म 'धुरंधर' को भी खाड़ी देशों में बैन किया गया था, हालांकि इससे फिल्म की कमाई पर कोई खास फर्क नहीं देखने को मिला है और रणवीर सिंह की फिल्म ने दुनियाभर में 1300 करोड़ पार की कमाई 49 दिनों में हासिल की है.