विज्ञापन

बॉर्डर 2 चार दिन में 193 करोड़ के पार, गदर की सकीना बोली- सनी देओल जिंदाबाद थे जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे

बॉर्डर 2 की सक्सेस के साथ सनी देओल की आवाज भी बड़े पर्दे पर गूंज रही है. सनी देओल ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि उनकी एक्टिंग और एग्रेशन अब भी इंडियन दर्शकों की पहली पसंद बना हुआ है.

Read Time: 2 mins
Share
बॉर्डर 2 चार दिन में 193 करोड़ के पार, गदर की सकीना बोली- सनी देओल जिंदाबाद थे जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे
बॉर्डर 2 हिट होते ही इस एक्ट्रेस ने सनी देओल ने लिए कही बड़ी बात
नई दिल्ली:

बॉर्डर 2 की सक्सेस के साथ सनी देओल की आवाज भी बड़े पर्दे पर गूंज रही है. सनी देओल ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि उनकी एक्टिंग और एग्रेशन अब भी इंडियन दर्शकों की पहली पसंद बना हुआ है. इस बीच उनकी एक पुरानी को-स्टार ने अलग ही अंदाज में सनी देओल की तारीफ की है. इस तारीफ के लिए इस एक्ट्रेस ने सनी देओल के ही एक पुराने हिट डायलॉग को चुना है. ये एक्ट्रेस हैं अमीषा पटेल. जो सनी देओल के साथ गदर जैसी हिट मूवी कर चुकी हैं

ये भी पढ़ें; Pathaan Collection: पठान से आगे निकली बॉर्डर 2? शाहरुख खान और सनी देओल में किसने मारी बाजी

इस डायलॉग के साथ की तारीफ

सोशल मीडिया पर अमीषा पटेल का ये क्यूट वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में अमीषा पटेल रेड कलर की जैकेट के साथ व्हाइट इनर और व्हाइट शॉटस पेयर की हुई नजर आ रही हैं. आखों पर ओवरसाइज चश्मा पहने अमीषा पटेल अलग ही तरह से सनी देओल की तारीफ कर रही हैं. जिसके लिए उन्होंने अपनी ही मूवी गदर का डायलॉग चुना है. आपको याद होगा कि फिल्म में सनी देओल का डायलॉग होता है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था. जिंदाबाद है और जिंदाबाद ही रहेगा. इसी डायलॉग को यूज करके अमीषा पटेल ने कहा कि सनी देओल जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और रहेंगे. हालांकि स्लिप ऑफ टंग की वजह से वो केवल इतना कह सकीं कि सनी देओल जिंदा थे, जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे.

बॉर्डर फिल्म देखने पहुंची एक्ट्रेस

इस वीडियो में खुद अमीषा पटेल ये बता रही हैं कि वो बॉर्डर 2 मूवी देखने पहुंच हैं. उन्होंने कहा कि वो सनी देओल की ये फिल्म देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं. आप को बता दें कि अमीषा पटेल और सनी देओल गदर मूवी में साथ नजर आ चुके हैं. वो फिल्म भी पार्टिशन और देशभक्ति पर बेस्ड थी. इसके बाद फिल्म के सीक्वल में भी दोनों साथ में नजर आए. गदर टू को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sunny Deol, Border 2, Border 2 Budget, Ameesha Patel, Border 2 Box Office Collection
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com