वरुण धवन ने बॉर्डर 2 के लिए 14 साल के करियर में पहली बार लिया रिस्क, मेहनत रंग लाई, 5 दिन में कमाए 200 करोड़

जब से सनी देओल स्टारर ‘बॉर्डर 2' रिलीज हुई तब से फिल्म तो चर्चा में है ही इसके अलावा जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो हैं फिल्म एक्टर वरुण धवन. दरअसल ‘बॉर्डर' के रिलीज से पहले ही लोगों ने वरुण को सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया था और तरह-तरह के मीम्स बना रहे थे. उनका एक्टिंग पर एक सवालिया निशान लग गया था. हालांकि फिल्म रिलीज होने के बाद दर्शकों ने देखा कि वरुण तो एक्टिंग में बाजी मार गए हैं.

वरुण के 14 साल के फिल्मी करियर में अगर देखें तो वो ज्यादातर हल्के-फुल्के किरदारों में नजर आए हैं. अक्टूबर और बदलापुर उनकी दो ऐसी फिल्में हैं जिनमें वरुण थोड़े सीरियस दिखे. ऐसे में किसी ने सोचा नहीं था कि वह संजीदा किरदार इतनी बखूबी निभा जाएंगे. अगर हम कहें कि वरुण ने ये किरदार चुनकर एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था तो शायद गलत नहीं होगा. हालांकि उन्होंने सबके नजरिए को गलत साबित कर दिया है. पर क्या आप जानते हैं वरुण ने बॉर्डर 2 में किस का किरदार निभाया था? चलिए हम बताते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि ये पहली बार है जब वरुण धवन ने किसी असल इंसान की शख्सियत को पर्दे पर उतारा है. इससे पहले वरुण ने बायोपिक टाइप की भी कोई फिल्म नहीं की है.

कौन हैं परमवीर चक्र होशियार सिंह दहिया?

भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुई जंग पर बनी इस फिल्म वरुण ने मेजर होशियार सिंह दहिया का किरदार निभाया है जिन्होंने उस वक्त बॉर्डर पर दुश्मनों से जमकर लोहा लिया था. उनके साहस के लिए देश ने उन्हें सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा था.

हरियाणा के सिसाना गांव में जन्मे होशियार सिंह ने कॉलेज में एक साल की पढ़ाई करने के बाद ही आर्मी ज्वाइन कर ली थी. उन्हें पहले भारतीय सेना की ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में नियुक्त किया गया फिर दो साल बाद लेफ्टिनेंट पद पर उनका प्रमोशन हुआ. इसके बाद होशियार सिंह को 1969 में कप्तान के पद पर प्रमोशन मिला. 15 दिसंबर, 1971 को शकरगढ़ सेक्टर में लड़ाई के दौरान, उन्होंने अपनी बटालियन का नेतृत्व करते हुए जरपाल में दुश्मन की एक मजबूत चौकी पर कब्जा किया था और इस जंग में घायल होने के बाद भी मजबूती से डटे रहे थे. इस जंग के बाद उन्हें 1976 में मेजर के पद पर पदोन्नत किया गया. वहीं 6 दिसंबर 1998 में 62 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से होशियार सिंह का निधन हो गया.

बॉक्स ऑफिस पर छाई ‘बॉर्डर 2'

23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई ‘बॉर्डर 2' पर्दे पर अच्छा कलेक्शन कर रही है. गणतंत्र दिवस के मौके पर एक देशभक्ति फिल्म रिलीज करना मेकर्स के लिए अच्छा साबित हो रहा है. 5 दिन में फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने अब तक 177 करोड़ रुपए कमा लिए हैं. 'बॉर्डर 2' ने 27 जनवरी यानी मंगलवार को 19.50 करोड़ रुपए कमाए थे.