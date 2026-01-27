विज्ञापन

Border 2 Toughest Scene: बॉर्डर 2 का सबसे मुश्किल सीन, जिसे शूट करने में निकल गए थे डायरेक्टर, क्रू और एक्टर्स के पसीने

हाल ही में डायरेक्टर अनुराग सिंह ने बताया कि बॉर्डर 2 के कुछ सींस ऐसे थे, जिन्हें शूट करना किसी जंग से कम नहीं था. इन सींस को शूट करने में डायरेक्टर से लेकर क्रू और एक्टर्स तक सभी के पसीने छूट गए थे. कौन थे वो सीन, आइए जानते हैं.

सबसे मुश्किल था बॉर्डर 2 का ये सीन

‘बॉर्डर 2' इन दिनों हर तरफ चर्चा में है. रिलीज के चार दिनों में ही फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर ली और कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया. दर्शकों को फिल्म का देशभक्ति वाला जज्बा, दमदार डायलॉग और बड़े-बड़े एक्शन सीन्स खूब पसंद आ रहे हैं. लेकिन परदे पर जो सब कुछ आसान और शानदार दिखता है. उसे बनाना उतना ही मुश्किल भी होता है. हाल ही में डायरेक्टर अनुराग सिंह ने बताया कि इस फिल्म के कुछ सीन्स ऐसे थे, जिन्हें शूट करना किसी जंग से कम नहीं था. इन सींस को शूट करने में सेट पर डायरेक्टर से लेकर क्रू और एक्टर्स तक सभी के पसीने छूट गए थे.

वॉर सीन बने सबसे बड़ा चैलेंज

अनुराग सिंह के मुताबिक ‘बॉर्डर 2' के वॉर सीन सबसे ज्यादा मुश्किल साबित हुए. हर सीन में 300 से 400 क्रू मेंबर मौजूद रहते थे और शूटिंग असली लोकेशंस पर हो रही थी. यानी कि बिना ग्रीन स्क्रीन के, जिन्हें देहरादून और झांसी में कड़ाके की ठंड में शूट करना पड़ा. तो कहीं तेज गर्मी में पसीना बहाना पड़ा. सबसे ज्यादा टेंशन ब्लास्ट वाले सीन में रहती थी. सही समय पर धमाका हो. सभी एक्टर्स अपनी तय जगह पर हों और आग की चपेट में कोई न आए. इन सबका ध्यान रखना आसान नहीं था. ये भी ध्यान रखना होता था कि पीछे 500 लोग जंग लड़ते दिखें. आगे हीरो एक्शन करें और कैमरा सब सही पकड़ ले. इस पूरे सीन को कोऑर्डिनेट करना टीम के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था.

सनी देओल, वरुण धवन और टैंक वाला खतरनाक सीन

डायरेक्टर ने बताया कि सनी देओल और वरुण धवन पर फिल्माया गया एक खास सीन भी बेहद मुश्किल था. खासतौर पर टैंक और खाई वाला सीन शूट करना बहुत चुनौती भरा रहा. टैंक की भारी मशीनरी, धूल, धुआं और तेज आवाज के बीच एक्टर्स को बिल्कुल नैचुरल एक्टिंग करनी थी. इसके अलावा हवाई हमलों वाले सीन भी आसान नहीं थे. हालांकि सीन में असली फाइटर प्लेन नहीं थे. सब कुछ VFX से बनाया गया. थ्रिल, इमोशन और एक्शन. तीनों को एक ही शॉट में सही दिखाना टीम के लिए बड़ा टास्क था. अनुराग सिंह ने कहा कि इन सीन्स में कई बार रीटेक लेने पड़े. लेकिन आखिरकार मेहनत रंग लाई और दर्शकों को एक दमदार फिल्म देखने को मिली.

