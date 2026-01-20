क्या सनी देओल की बॉर्डर 2 धुरंधर पर पड़ेगी भारी? एडवांस बुकिंग में बिक गए इतने टिकट

बॉर्डर 2 का बिगुल बज चुका है, क्योंकि बीती 19 जनवरी से फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है. पहले ही दिन बॉर्डर 2 ने एडवांस बुकिंग में छप्पर फाड़ कमाई कर डाली है. बॉर्डर 2 की एडवांस बुकिंग की कमाई की शुरुआती फिगर बता रही है कि अपने पहले ही वीकेंड धमाका करने जा रही है. सनी देओल ने बॉर्डर 2 से अपनी पिछली रिलीज फिल्म जाट की कुल एडवांस बुकिंग कमाई को भी बीट कर दिया है. एडवांस बुकिंग की रेस में बॉर्डर 2 हालिया ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर और फ्लॉप फिल्म वॉर 2 को भी पीछे छोड़ती दिख रही है. चलिए जानते हैं बॉर्डर 2 ने 24 घंटे में एडवांस बुकिंग में कितनी कमाई कर ली है.



बॉर्डर 2 एडवांस बुकिंग अपडेट

बीती सोमवार की सुबह से बॉर्डर 2 की एडवांस बुकिंग जारी है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 24 घंटे में 2.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने देशभर में 11000 शो के लिए 73 हजार से ज्यादा टिकट सेल कर दिए हैं. कहा जा रहा है कि फिल्म की एडवांस बुकिंग में अभी और भी ज्यादा तेजी आने वाली है. मंगलवार की सुबह के आंकड़ों से पता चलता है कि फिल्म BookMyShow पर हर घंटे 2 हजार से ज्यादा टिकट बुक कर रही है और हर घंटे टिकटों की सेल का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है.



इन फिल्मों का टूटेगा रिकॉर्ड



फिल्म की रिलीज में अब बस तीन दिन बचे हैं और 23 जनवरी को फिल्म थिएटर में चल पड़ेगी. बॉर्डर 2 के पास एडवांस बुकिंग में खुलकर कमाने के लिए अभी 3 तीन और हैं. इससे पहले सनी ने अपनी ही फिल्म जाट की एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. जाट ने अपनी एडवांस बुकिंग में कुल कमाई से 2.4 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. जाट ने बॉक्स ऑफिस पर नेट 9 करोड़ रुपये से खाता खोला था. वहीं, बात करें धुरंधर की तो इसने पहले दिन एडवांस बुकिंग में सिर्फ 1 करोड़ रुपये की कमाई की थी. वहीं, गदर 2 ने 2.2 करोड़ रुपये कमाए थे. बॉर्डर 2 की आंधी में इन दोनों फिल्मों की कुल एडवांस बुकिंग की कमाई का रिकॉर्ड टूटता नजर आ रहा है. इसी के साथ बॉर्डर 2 मोटी ओपनिंग लेगी और धुरंधर (28 करोड़ रुपये) और गदर 2 (40 करोड़ रुपये) का रिकॉर्ड तोड़ सकती है. रिपोर्ट्स की मानें तो बॉर्डर 2 पहले दिन 40 से 45 करोड़ रुपये से ज्यादा से ओपनिंग कर सकती है.



बॉर्डर 2 के बारे में

बॉर्डर 2 का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है. फिल्म की प्रोड्यूसर निधि दत्ता हैं, जो कि फिल्म डायरेक्टर जेपी दत्ता की बेटी हैं. बॉर्डर 2 साल 1997 में रिलीज हुई आइकॉनिक फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है. फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, सोनम बाजवा, मेधा राणा और अन्या सिंह लीड रोल में नजर आने वाले हैं. फिल्म के निर्माता भूषण कुमार, जेपी दत्ता, निधि दत्ता और कृष्ण कुमार. फिल्म इस गणतंत्र दिवस के मौके पर दर्शकों में देशभक्ति का जज्बा जगाने के लिए तैयार है.



