Border 2 Box Office Collection Day 31: बॉक्स ऑफिस पर नहीं मानीं बॉर्डर 2 ने हार, 31वें दिन भी कर ली इतनी कमाई

Border 2 Box Office Collection Day 31: सनी देओल , अहान शेट्टी, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ की बॉर्डर 2 को बॉक्स ऑफिस पर खूब प्यार मिला. वहीं फिल्म ने 300 करोड़ का आंकड़ा भारत में और 400 करोड़ का आंकड़ा वर्ल्डवाइड पार हो गया. हालांकि 13 फरवरी को ओ रोमियो ने दस्तक दी, जिसके कारण बॉर्डर 2 की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई. लेकिन इसके बावजूद सनी देओल की फिल्म ने हार नहीं मानी है और 31वें दिन 70 लाख तक की कमाई अपने नाम की है.

बॉर्डर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 31

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, 31वें दिन 70 लाख की कमाई करने के बाद भारत में बॉर्डर 2 का कलेक्शन 325.9 करोड़ हो गया है. जबकि वर्ल्डवाइड कमाई 445.85 करोड़ हो गई है. वहीं इंडिया ग्रॉस 388.75 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है.

ओ रोमियो की 10 दिनों में कमाई

बॉर्डर 2 रफ्तार को धीमी करने वाली शाहिद कपूर की ओ रोमियो की बात करें तो 10 दिनों में फिल्म ने भारत में 55.9 करोड़ का कलेक्शन हासिल किया था. जबकि वर्ल्डवाइड कमाई फिल्म की 83.1 करोड़ हो गई है. वहीं इंडिया ग्रॉस 66.1 करोड़ पहुंचा है.

अस्सी और दो दीवाने शहर में ने 3 दिनों में की सिर्फ इतनी कमाई

20 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई अस्सी और दो दीवाने शहर में की बात करें तो तापसी पन्न की फिल्म ने भारत में 4.2 करोड़ की कमाई हासिल की है. जबकि वर्ल्डवाइड कलेक्शन 5 करोड़ हो गया है. वहीं दो दीवाने शहर में ने भी 4.2 करोड़ का कलेक्शन 3 दिनों में भारत में हासिल किया है और वर्ल्डवाइड आंकड़ा 5 करोड़ का हो गया है.

