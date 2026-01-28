'बॉर्डर 2' की एक्ट्रेस को नहीं फिटनेस की परवाह, गर्मागर्म परांठे और अंडे की है शौकाीन, चाय और गोल गप्पे फेवरिट

सोनम बाजवा अब सिर्फ पंजाबी फिल्मों में ही फेवरेट एक्ट्रेस नहीं रहीं. हिंदी फिल्मों के जरिए भी उन्होंने तगड़ी फैन फॉलोइंग हासिल की है. वो अपनी एक्टिंग से जितना इंप्रेस करती हैं अपनी नेचुरल ब्यूटी और सिंपलिसिटी से भी लोगों को दीवाना बनाती हैं. उनकी फिटनेस को देखकर कोई भी ये धोखा का सकता है कि वो या तो जमकर डाइट करती हैं या भारीभरकम वर्कआउट करती हैं. लेकिन उनका फिटनेस सीक्रेट सबसे अलग है. आम एक्ट्रेस की तरह वो क्रैश डाइट नहीं करती बल्कि बैलेंस डाइट में यकीन रखती हैं. इसलिए चाय और गोल गप्पे को खूब दिल से इंजॉय भी करती हैं.

दिन की शुरुआत चाय से

सोनम की सुबह बिना चाय के अधूरी रहती है. उन्होंने खुद माना कि उन्हें चाय से बेहद प्यार है और लगभग हर दिन वो चाय जरूर पीती हैं. भले ही उन्हें पता हो कि चाय ज्यादा नहीं पीनी चाहिए. नाश्ता शूट के शेड्यूल पर डिपेंड करता है. कभी अंडे, तो कभी शूटिंग लोकेशन पर तंदूर के गर्मागर्म पराठें भी वो शौक से खाती हैं. लंच में सोनम को सिंपल और घर जैसा खाना पसंद है. जिसमें दाल, रोटी और सब्जी. उनका कहना है कि इंडियन फूड सबसे ज्यादा सुकून देता है. डिनर भी आमतौर पर ऐसा ही होता है. लेकिन अगर शूट देर रात तक चले तो वो सलाद जैसा हल्का खाना ही पसंद करती हैं.

गोल गप्पे और मिठाई

फिटनेस को लेकर सोनम बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं हैं. वो खुद को एक टोटल फूडॉ मानती हैं. उन्हें आम बहुत पसंद हैं. इसके अलावा सी फूड, मिठाई, आइसक्रीम और स्ट्रीट फूड भी जी भरकर खाती हैं. खासतौर पर गोल गप्पे तो उनकी वीकनेस हैं. उनका मानना है कि जब शूटिंग होती है तो अपने आप सब कंट्रोल और डिसिप्लिन में आ जाता है. बिजी रूटीन उन्हें ओवरईटिंग से बचा लेता है. हालांकि वो ये मानती हैं कि देसी खाना सबसे हेल्दी होता है. गांवों में शूटिंग के दौरान जो सादा खाना मिलता है. वही उन्हें सबसे ज्यादा टेस्टी लगता है.

आखिर में सोनम की फिटनेस फिलॉसफी बेहद सिंपल है — न खुद को रोकना, न जरूरत से ज्यादा छूट देना. साफ खाना, मनपसंद चीजें लिमिट में खाना और खुद के शरीर की सुनना ही उनकी असली फिटनेस का राज है.