'बॉर्डर' देखकर भारतीय सेना का हिस्सा बनना चाहते थे बॉर्डर 2 के ये हीरो, बोले-  जब मैंने बॉर्डर देखी थी, तब 4 साल का था

सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, और अहान शेट्टी स्टारर फिल्म 'बॉर्डर-2' 23 जनवरी को रिलीज के लिए तैयार है. 12 जनवरी को फिल्म का गाना 'जाते हुए लम्हें' रिलीज हुआ था, जहां सुनील शेट्टी को स्टेज पर इमोशनल होते हुए देखा गया. अब अहान शेट्टी ने अपने पिता के इमोशनल होने और फिल्म बॉर्डर-2 से अपने बचपन के कनेक्शन के बारे में समाचार एजेंसी आईएएनएस से खुलकर बात की है. अहान शेट्टी ने अपने पिता सुनील शेट्टी के मंच पर फिल्म 'बॉर्डर 2' के बारे में बात करते हुए भावुक हो जाने के उस क्षण को एक अनूठा अनुभव बताया.

बॉर्डर देख कर भारतीय सेना में शामिल होना चाहते थे अहान शेट्टी

उन्होंने आगे कहा कि जब 'बॉर्डर' बन रही थी, तब मैं 2 साल का था, और जब मैंने बॉर्डर देखी थी, तब 4 साल का था, और उस वक्त 'बॉर्डर' देखकर ही मैंने फैसला लिया था कि भारतीय सेना में जाना है. एक अभिनेता बनने से पहले भारतीय सेना में जाना ही मेरा सपना था.

तुलना पर बोले- अहान शेट्टी

'बॉर्डर' और 'बॉर्डर-2' को लेकर होने वाले कम्पेरिजन पर अहान ने कहा कि बहुत प्रेशर महसूस किया था फिल्म करते वक्त लेकिन फिर लगा कि अगर 'बॉर्डर' का प्रेशर लेंगे तो 'बॉर्डर-2' पर फोकस नहीं कर पाएंगे और इससे फिल्म पर असर पड़ेगा. उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान भारतीय सैनिकों के साथ रहने और उनकी डे-टू-डे लाइफ को करीब से जानने का मौका मिला। उन्होंने उनसे परीक्षण भी लिया और अंडरवाटर ट्रेनिंग भी ली.

अहान शेट्टी ने बताया सुनील शेट्टी क्यों हुए इमोशनल

अहान ने कहा कि मेरे लिए पिता के साथ स्टेज करना गर्व और भावुक कर देने वाला पल रहा. पापा बॉर्डर में थे, तो हम दोनों के इमोशन इस फिल्म से जुड़े हैं. बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि पापा बहुत इमोशनल इंसान हैं, इसलिए उनको स्टेज पर रोते हुए देखना बहुत सारे लोगों को अजीब लगा होगा, लेकिन वे असल जिंदगी में ऐसे ही हैं.

बॉर्डर 2 का जाते हुए लम्हे सुनकर इमोशनल हो गए थे सुनील शेट्टी

बता दें कि 2 जनवरी को फिल्म के गाने 'जाते हुए लम्हें' के रिलीज के दौरान सुनील शेट्टी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वे इस बात को लेकर खुश थे कि 'बॉर्डर' में उन्हें काम मिला और 'बॉर्डर 2' से बेटे अहान को मिला. उन्होंने स्टेज पर अहान शेट्टी के कठिन दिनों का जिक्र किया था और कहा था कि लोगों को लगता है कि सुनील शेट्टी का बेटा है, तो काम आसानी से मिल जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है.