ब्रिटेन में फिर बजेगा बॉलीवुड का डंका! यशराज फिल्म्स बनाएगी तीन बड़ी फिल्में, प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने किया ऐलान

भारत और ब्रिटेन के बीच सांस्कृतिक रिश्ते अब एक बार फिर बड़े परदे पर नई रौनक लाने वाले हैं. देश की नामचीन फिल्म निर्माण कंपनी यशराज फिल्म्स ने घोषणा की है कि वह वर्ष 2026 से ब्रिटेन में अपनी तीन बड़ी फिल्मों की शूटिंग शुरू करेगी. इस पहल से ब्रिटेन में लगभग तीन हजार नई नौकरियां पैदा होंगी और देश की अर्थव्यवस्था को करोड़ों पाउंड का लाभ होगा. इस ऐलान की घोषणा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने मुंबई में की.

इस मौके पर प्रधानमंत्री स्टारमर ने यशराज स्टूडियो, मुंबई का दौरा किया. उनके साथ ब्रिटेन की फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े प्रमुख प्रतिनिधि ब्रिटिश फिल्म संस्थान, ब्रिटिश फिल्म आयोग, पाइनवुड स्टूडियो, एल्सट्री स्टूडियो और सिविक स्टूडियो भी मौजूद थे. दिलचस्प बात यह है कि यशराज स्टूडियो इस महीने 12 अक्टूबर को अपने 20 वर्ष पूरे कर रहा है. प्रधानमंत्री स्टारमर दो दिन की भारत यात्रा पर हैं, जिसका उद्देश्य भारत जैसे तेजी से उभरते अर्थतंत्र के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्तों को और मजबूत करना है. इस दौरान दोनों देशों के बीच रचनात्मक उद्योगों, विशेषकर फिल्मों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है.

ब्रिटेन का फिल्म उद्योग हर वर्ष लगभग 12 अरब पाउंड का योगदान देता है और देशभर में करीब 90 हजार लोगों को रोजगार प्रदान करता है. भारत दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माण देश है. यशराज फिल्म्स की ब्रिटेन वापसी आठ वर्ष बाद हो रही है, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग की मिसाल है. प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने कहा, “बॉलीवुड एक बार फिर ब्रिटेन लौट आया है! यह केवल फिल्मों की बात नहीं है, बल्कि रोजगार, निवेश और नए अवसरों की भी है. यह वही साझेदारी है जो भारत और ब्रिटेन के व्यापारिक समझौते के जरिए और मजबूत होगी विकास, सांस्कृतिक जुड़ाव और सामुदायिक प्रगति का प्रतीक.”

यशराज फिल्म्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अक्षय विधानी ने कहा, “ब्रिटेन हमेशा हमारे दिल के करीब रहा है. हमारी कई यादगार फिल्में — जिनमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (DDLJ) भी शामिल है — वहीं शूट हुई हैं. हमारे लिए यह गर्व की बात है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आज यशराज स्टूडियो आए और इस ऐतिहासिक साझेदारी पर हस्ताक्षर हुए.”

उन्होंने आगे कहा, “DDLJ के 30 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ब्रिटेन में फिर से फिल्म निर्माण शुरू करना वाकई ख़ास है. हम इस समय DDLJ का अंग्रेजी रंगमंच रूपांतरण ‘कम फॉल इन लव' (Come Fall in Love) भी ब्रिटेन में बना रहे हैं. ब्रिटेन की तकनीक, प्रतिभा और फिल्म निर्माण व्यवस्था बेमिसाल है, और हमें एक बार फिर वहाँ लौटने पर गर्व है.”

आज का यह ऐलान भारत और ब्रिटेन के बीच रचनात्मक सहयोग को नई दिशा देगा. इससे न सिर्फ रोजगार और निवेश बढ़ेगा, बल्कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक पुल और मजबूत होंगे. इसी के साथ ब्रिटिश फिल्म संस्थान और भारत की राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) के बीच एक नए समझौते पर काम शुरू होगा, जिससे दोनों देशों के फिल्म निर्माता संसाधन और प्रतिभा साझा कर सकेंगे. गौरतलब है कि भारत और ब्रिटेन के सहयोग से बनी फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर ने मात्र 12 मिलियन पाउंड के बजट में 300 मिलियन पाउंड की कमाई की थी. यह इस बात का सबूत है कि जब भारतीय कहानियाँ और ब्रिटिश तकनीक मिलती हैं, तो नतीजा पूरी दुनिया में छा जाता है.

