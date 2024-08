ओलंपिक में वजन की वजह से डिसक्वालिफाई हुई विनेश फोगाट, बॉलीवुड भी हुआ निराश, बोले-कोई कह दे कि विनेश खेल सकती है

पेरिस ओलंपिक से विनेश फोगाट को लेकर एक खबर आई जिसने सभी को निराश कर दिया. सोर्सेज की मानें तो फाइनल से पहले विनेश फोगाट का वजन ज्यादा था. इसके चलते उन्हें फाइनल से पहले डिसक्वालिफाई कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि 100 ग्राम वजन फालतू होने की वजह से फोगाट को फाइनल खेलने से रोक दिया गया. हरियाणा की 29 साल की विनेश ने क्यूबा की युसनेलिस गुजमैन लोपेज को 5 - 0 से हराकर पेरिस ओलंपिक में महिला कुश्ती मैच के 50 किलोवर्ग में गोल्ड मेडल जीतने की तरफ कदम रखा था.

सोर्स ने बताया कि पहलवान का वजन तय लिमिट से 100 ग्राम ज्यादा था. नियमों के अनुसार फोगाट सिल्वर मेडल के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगी और 50 किलोग्राम में केवल गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल विजेता ही भाग लेंगे. इसको लेकर बाद में ऑफीशियल अनाउंसमेंट बाद में की जाएगी. अब एक तरफ विनेश निराश होंगी तो दूसरी तरफ विनेश को सपोर्ट कर रहा हर देशवासी उदास है. विनेश के सपोर्ट में हर आम और खास ट्विवर पर जुटा हुआ है.

एक्ट्रेस हुमा कुरेशी ने लिखा, प्लीज कह दो कि इस मामले में कुछ किया जा सकता है. उन्हें विनेश को खेलने देना होगा. एक यूजर ने कमेंट किया, हमारी सरकार को उसे गोल्ड मेडल देना चाहिए. अंजना सुखानी ने लिखा, तुमने जो कहा वो किया और ये हर किसी की बात नहीं. बधाई हो. हमेशा आगे बढ़ती रहो.

Please tell me something can be done 🙈 They have to let her fight 🇮🇳 @Phogat_Vinesh @Olympics @OGQ_India @IndianOlympians