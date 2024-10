अभिषेक बच्चन की फिल्म का टीजर हुआ रिलीज, तो इस बॉलीवुड एक्टर ने कसा तंज, बोले- समझदार एक्टर नहीं करता ये फिल्म

शूजित सरकार ने अपनी आने वाली फिल्म I want to talk अनाउंस कर दी है. इस फिल्म में अभिषेक बच्चन लीड रोल में हैं. अनाउंसमेंट टीजर में अभिषेक की आवाज सुनाई देती है जो कहते हैं, मुझे केवल बात करना पसंद नहीं है, मैं जीता ही बात करने के लिए हूं क्योंकि मुझे लगता है एक जिंदा और मरे हुए आदमी में यही फर्क होता है. अब एक तरफ लोग इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट जाहिर कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ केआरके ने टीजर अनाउंसमेंट के साथ ही इसे बुरी तरह ट्रोल कर दिया है.

केआरके ने लिखा, ये कोई गलती नहीं है अगर शूजित सरकार ने एक और वाहियात फिल्म बना दी है. एक एक्टर ने अक्टूबर, सरदार उद्धम सिंह और गुलाबो सिताबो देखकर भी उनकी फिल्म साइन की. मुझे लगता है कि कोई समझदार एक्टर ये कूड़ा फिल्में देखने के बाद उनकी फिल्म साइन नहीं करता.

It's not a mistake of Director Shoojit Sircar, if he has made one more Waahiyaat film #IWantToTalk, while an actor agreed to do his film after watching his top class Waahiyaat films like #October #SardarUdhamSingh #GulaboSitabo!

I believe that no intelligent actor will agree to…