धर्मेंद्र के निधन के बाद बॉबी देओल ने पहनीं पापा की शर्ट! वायरल फोटो देख फैंस भी हुए इमोशनल

सुपरस्टार धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को हो गया था, जिसके बाद 27 नवंबर को सनी देओल और उनके परिवार ने पापा के लिए एक प्रेयर मीट रखी, जिसमें बॉलीवुड सेलेब्स सलमान खान, शाहरुख खान से लेकर जाने माने लोगों ने शिरकत कीं.

बॉबी देओल ने पहनीं थी पापा धर्मेंद्र की शर्ट
सुपरस्टार धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को हो गया था, जिसके बाद 27 नवंबर को सनी देओल और उनके परिवार ने पापा के लिए एक प्रेयर मीट रखी, जिसमें बॉलीवुड सेलेब्स सलमान खान, शाहरुख खान से लेकर जाने माने लोगों ने शिरकत कीं. हालांकि फैंस के लिए धर्मेंद्र के 90वें बर्थडे पर सनी देओल और बॉबी देओल ने एक मीट आयोजित की थी, जो धर्मेंद्र के जुहू वाले बंगले में रखा गया. इसमें खुद बॉबी और सनी के अलावा उनका परिवार पहुंचता हुआ नजर आया था. इसी बीच एक फोटो सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसमें बॉबी देओल को पापा धर्मेंद्र की शर्ट पहने देखा जा सकता है.

पोस्ट में एक तरफ धर्मेंद्र की वो फोटो, जिसमें उन्होंने वही शर्ट पहनी हुई है, जो पापा के 90वें बर्थडे पर बॉबी देओल ने पहनी है. इस पोस्ट में दोनों कैमरे की तरफ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. पोस्ट देखने के बाद फैंस भी हार्ट इमोजी के साथ रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, समय कब गुजर गया पता ही नहीं चला. दूसरे यूजर ने लिखा, धरम जी की याद आ गई. तीसरे यूजर ने लिखा, बॉबी की इतनी उम्र कब हो गई पता ही नहीं चला.

धर्मेंद्र के छोटे बेटे हैं बॉबी देओल

जैसा कि आप जानते हैं धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर से चार बच्चे हैं, जिसमें सनी देओल, बॉबी देओल और अजेता और विजेता हैं. जहां एक्टिंग की दुनिया में सनी और बॉबी जाना माना नाम हैं तो वहीं अजेता और विजेता लाइमलाइट की दुनिया से दूर रहती हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो बॉबी देओल ने विलेन बनकर अपने करियर की नई पारी शुरू की है. वहीं उनकी 2026 में जन नायगन, वाईआरएफ की स्पाई थ्रिलर अल्फा और हाउसफुल 5 है.

गौरतलब है कि हाल ही में ईशा देओल ने दिल्ली में पापा धर्मेंद्र की प्रेयर मीट के बाद एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर और भाई सनी देओल और बॉबी देओल की भी झलक दिखाई थी.

