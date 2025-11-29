विज्ञापन

धर्मेंद्र की दीवानी थी यह एक्ट्रेस, उसी पर था बेटे बॉबी देओल को क्रश, पॉकेट में रखते थे फोटो...

धर्मेंद्र ने अपने छोटे बेटे को एक हीरोइन की तस्वीर पॉकेट में छिपाते हुए देखा था. धर्मेंद्र ने बताया था कि बॉबी देओल को ये हीरोइन इतनी अच्छी लगती थी कि छोटी सी उम्र में उसकी तस्वीर को वो पॉकेट में रखा करते थे.

बचपन में इस एक्ट्रेस की फोटो पॉकेट में लेकर घूमा करते थे बॉबी देओल
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र जब पिछले दिनों बीमार हुए तो मानो पूरा देश भावुक हो गया और सब एक साथ मिलकर उनके लिए प्रार्थनाएं करने लगे. उन प्रार्थनाओं का ही असर है कि वह अब स्वस्थ होकर घर पहुंच गए हैं. इस बीच धर्मेंद्र से जुड़े किस्से खूब चर्चा में हैं. ऐसा ही एक किस्सा है, जब धर्मेंद्र ने अपने छोटे बेटे को एक हीरोइन की तस्वीर पॉकेट में छिपाते हुए देखा था. धर्मेंद्र ने बताया था कि बॉबी देओल को ये हीरोइन इतनी अच्छी लगती थी कि छोटी सी उम्र में उसकी तस्वीर को वो पॉकेट में रखा करते थे.

धर्मेंद्र की फैन थीं जया

एक शो के दौरान प्रभु चावला से हुई बातचीत में धर्मेंद्र ने कहा कि जया के साथ मैंने एक फिल्म की थी गुड्डी. उनका एक फोटोसेशन हुआ था हमारे घर पर. जया ने खुद मुझे बताया था कि वो मेरी फैन हैं. और मेरी तस्वीरें रखा करती थीं. एक बार जया भी इस बारे में बात कर चुकी हैं. जया ने कहा था कि वह जब पहली बार धर्मेंद्र ने मिली थी तो इतनी घबरा गईं थी कि सोफे के पीछे छिप गई थीं.

नन्हे बॉबी की फेवरेट थीं जया

धर्मेंद्र ने आगे बताया कि मेरे घर में कोई जया का बड़ा फैन था. बॉबी देओल बचपन में जया भादुरी की फिल्में देखा करता था. वो उसे इतनी पसंद थी कि उनकी तस्वीर को अपने पॉकेट में रखा करता था. धर्मेंद्र ने कहा, ‘वो उस वक्त इतना छोटा था कि ठीक से जया का पूरा नाम भी नहीं ले पाता था. मैंने देखा कि उसने जया की फोटो अपनी पॉकेट में रखी है, तो मैंने उससे पूछा कि किसकी फोटो है. जवाब में वो बोला जया बदारू. मैं मुस्कुराने लगा. मैंने जब जया को ये बताया तो वो काफी खुश हुई.'

