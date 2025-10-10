बॉबी देओल ने बता दिया उस शख्स का नाम, जिसकी वजह से बॉलीवुड से साउथ तक मचाया कोहराम

सलमान खान उन सुपरस्टार्स में से हैं जो दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं. उनके पास बड़ी फैन फॉलोइंग है. सलमान खान के बारे में अकसर सुनने को मिलता है कि वह हर किसी की मदद के लिए आगे आते हैं. यही वजह है उन्हें बॉलीवुड का भाईजान कहा जाता है. सलमान कई एक्टर्स को इंडस्ट्री में उनका पहला कदम रखने में मदद करते आ रहे हैं, और उनमें से एक बॉबी देओल भी हैं. दरअसल, सलमान ने बॉबी की फिल्म Race 3 के साथ कमबैक करने में काफी मदद की थी. इस फिल्म ने बॉबी के करियर में बहुत अहम भूमिका निभाई, और इसी वजह से वह सलमान को अपना आइडल मानते हैं.

एक इंटरव्यू के दौरान, जब बॉबी देओल से पूछा गया कि वह अपने परिवार के अलावा अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा, 'मैं बहुत से लोगों को श्रेय देता हूं जिन्होंने एक एक्टर के तौर पर मुझ पर भरोसा किया. खासकर मेरे दूसरे फेज में, जब चीजें सही दिशा में नहीं जा रही थीं. मुझे लगता है, सलमान खान सबसे पहले होंगे. उन्होंने मुझे अपनी फिल्म में काम करने का मौका दिया और इसने मेरी बहुत मदद की. पूरी दुनिया चाहती है कि अगर आपको उनकी फिल्म में कोई रोल मिल जाए, तो पूरी दुनिया उसे देखेगी.'

इसके अलावा, सलमान खान की फिल्मों का लाइनअप भी जबरदस्त है, जिसमें उनकी आने वाली और काफी चर्चित वॉर ड्रामा फिल्म, बैटल ऑफ गलवान शामिल है, जिसने पहले लुक के सामने आने के बाद से ही इंटरनेट पर खूब चर्चा है. दूसरी तरफ कबीर खान के साथ उनकी मुलाकात, खासकर बजरंगी भाईजान 2 के जरिए, उनके पहले के काम की तरह इमोशनल और असरदार कहानी कहने की राह में एक नया मोड़ साबित हो सकती है.