Dharmendra Birthday: पापा को याद कर इमोशनल हुए बॉबी देओल, बोले- आपको हमेशा और हमेशा प्यार करूंगा...

धर्मेंद्र के बर्थडे पर उन्हें याद कर भावुक हुए बेटे बॉबी देओल. इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर कर लिखी लंबी पोस्ट. दिल के जज्बात देख इमोशनल हुए फैन्स.

धर्मेंद्र के बर्थडे पर बॉबी देओल ने लिखी भावुक कर देने वाली पोस्ट
नई दिल्ली:

Dharmendra Birth Anniversary: धर्मेंद्र के बर्थडे पर उनके बेटे बॉबी देओल (Bobby Deol) ने उनके लिए एक प्यार भरा लंबा नोट लिखा. 24 नवंबर को धर्मेंद्र के निधन के बाद से सनी देओल या बॉबी देओल की तरफ से कोई सोशल मीडिया पोस्ट देखने को नहीं मिली थी लेकिन धरम पाजी के जन्मदिन पर बॉबी ने जो पोस्ट लिखी जाहिर कर दिया कि वे अपने पापा को कितना प्यार करते हैं और उन्हें दिन रात कितने मिस करते हैं. बॉबी देओल ने पापा के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लंबा नोट लिखा.

बॉबी ने लिखा, मेरे प्यारे पापा और हमारे प्यारे धरम, आपकी सोच में यह लिख रहा हूं. दुनिया में इतना प्यार नहीं जितना आपने हम सभी को दिया. हर मुस्कुराहट, हर टपकते आंसू में साथ निभाया. हर मुश्किल में हाथ बढ़ाया. उस तरह जिस तरह सिर्फ हम सब के धरम कर सकते थे.

आगे लिखा, आप स्टार बने तो सबको साथ लेके, हाथ थाम के आगे बढ़े, किसी का हाथ नहीं छोड़ा. आपने हमारे पंजाब के दंगो का, साहनेवाल का, भारत का झंडा गर्व से लहराया. हीमैन हो आप सबके. लेकिन बचपन से ही आप मेरे हीरो हो. आप ही से हमने सपने देखना सीखा. आप ही से हमने आत्मविश्वास सीखा. आपके संस्कार से हम देओल बने. 

बॉबी ने आगे लिखा, दिल हो तो आपके जैसा, जुनून हो तो आपके जैसा, प्यार करो तो आपके जैसा, इंसान बनो तो आपके जैसा. पापा हो आप मेरे, लेकिन धरम हो आप हम सबके. आपका होने पर गर्व है पापा. हैप्पी बर्थडे मेरे अनमोल पापा. मैं आपसे हमेशा हमेशा प्यार करूंगा. 

बॉबी देओल के पोस्ट पर फैन्स भी इमोशनल हो रहे हैं. इसमें उन्होंने अपने पापा के लिए दिल के सारे जज्बात खोल कर रख दिए. उनकी ये पोस्ट पिता के निधन के 14 दिन बाद उनके बर्थडे पर आई है.

