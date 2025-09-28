विज्ञापन

बॉबी देओल और अभय देओल पहली बार दिखे साथ, फिल्म या वेब सीरीज नहीं कुछ और है ये सीन, सनी पाजी का भी है कैमियो

देओल ब्रदर्स के इस अनोखे कोलैब से फैन्स अपनी हंसी नहीं रोक पाए. कुछ ने तो सनी के शानदार ऑन-स्क्रीन गुस्से वाले सीक्वल की भी मांग की है. आप भी देखें मजेदार वीडियो.

Read Time: 3 mins
Share
बॉबी देओल और अभय देओल पहली बार दिखे साथ, फिल्म या वेब सीरीज नहीं कुछ और है ये सीन, सनी पाजी का भी है कैमियो
पहली बार बॉबी-अभय साथ-साथ
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल और अभय देओल आखिरकार एक साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, और इंटरनेट पर उनकी हंसी थमने का नाम नहीं ले रही. CRED के एक नए कमर्शियल में, चचेरे भाई बॉबी और अभय देओल पहली बार साथ नजर आ रहे हैं, जिसमें उनके बड़े भाई और पॉपुलर एक्टर सनी देओल की एक चुटीली झलक है. रविवार को रिलीज हुए इस मजेदाक ऐड को बॉबी देओल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें बॉबी और अभय एनिमेटेड मुर्गियों में बदल गए हैं और CRED ऐप को प्रमोट कर रहे हैं और कह रहे हैं, "आज CRED पर क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाएं और हर जगह सोने के सिक्के जीतें."

कुछ ही सेकंड बाद दोनों अजीबोगरीब तरीके से सोने के सिक्कों के ढेर में बदल जाते हैं..जैसे ही देओल इस अजीबोगरीब स्क्रिप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, कमर्शियल की प्रोडक्शन टीम का एक सदस्य गर्व से दावा करता है कि उन्होंने इसे AI की मदद से अंजाम दिया है.

इस बात पर बॉबी अभय की तरफ देखते हैं और पूछते हैं, "किसको फोन लगा रहा है?" जिस पर अभय जवाब देते हैं, “भैया.” इसका मतलब? सिर्फ सनी देओल ही ऐड की इस बेतुकी बात से निपट सकते हैं. बॉबी ने पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा: "बड़े भैया इंदिरानगर पहुंच गए हैं @cred_club". सनी देओल ने खुद लाल दिल वाले इमोजी के साथ जवाब दिया, मानो इस मस्ती को वो भी इंजॉय कर रहे हों.

फैन्स के रिएक्शन

देओल ब्रदर्स के इस अनोखे कोलैब से फैन्स अपनी हंसी नहीं रोक पाए. कुछ ने तो सनी के शानदार ऑन-स्क्रीन गुस्से वाले सीक्वल की भी मांग की. एक फैन ने लिखा, "हमें इसका सीक्वल चाहिए जहां 'भैया' CRED टीम को हवा में उछालें." एक ने लिखा, "सनी भैया का ढाई किलो का हाथ जल्द ही एक्शन में आएगा @cred_club". एक फैन ने लिखा, "अब CRED क्रिएटिव टीम का हैंडपंप उखड़ेगा. ये कमेंट उन्होंने गदर में उनके मशहूर हैंडपंप उखाड़ने वाले सीन का जिक्र करते हुए कही.

बॉबी, अभय और सनी के नए प्रोजेक्ट्स

बॉबी, आर्यन खान की सैटायर कॉमेडी-ड्रामा "द बैड्स ऑफ बॉलीवुड" की सक्सेस का आनंद ले रहे हैं. वह अनुराग कश्यप की सच्ची घटनाओं से प्रेरित एक दमदार थ्रिलर "बंदर" में भी काम कर रहे हैं. बॉबी, आलिया भट्ट और शरवरी वाघ के साथ आने वाली YRF स्पाई यूनिवर्स फिल्म "अल्फा" में भी नजर आएंगे.

सनी जल्द ही वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ के साथ वॉर बेस्ड फिल्म "बॉर्डर 2" में नजर आएंगे. यह फिल्म अगले साल जनवरी में रिलीज होने की उम्मीद है. वह नितेश तिवारी की "रामायण: पार्ट 1" में भगवान हनुमान का किरदार भी निभा रहे हैं, जिसमें रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता और यश रावण के रूप में दिखेंगे.

अभय देओल जीनत अमान और शबाना आजमी के साथ फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की फिल्म बन टिक्की में नजर आएंगे. यह फिल्म एक पारिवारिक ड्रामा है जो एक अकेले पिता और उसके छोटे बेटे के भावनात्मक सफर को दिखाती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bollywood Actors, Bobby Deol, Abhay Deol, CRED Advertisement, Abhay Deol Instagram, Abhay Deol Girl Friend
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com