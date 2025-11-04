विज्ञापन

बॉबी देओल के एक्शन सीन में स्टंटमैन ने उड़ान भरकर मारी फ्लिप, फैंस बोले- असली हीरो तो ये हैं...

बॉबी देओल इन दिनों हर जगह छाए हुए हैं. वो नेगेटिव रोल के साथ एक्शन भी करते नजर आ रहे हैं. उनके एक सीन का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्टंटमैन जबरदस्त तरीके से स्टंट कर रहा है.

बॉबी देओल के सीन में स्टंटमैन का कमाल
नई दिल्ली:

बॉलीवुड फिल्मों में ज्यादातर एक्शन सीन एक्टर्स खुद नहीं करते, बल्कि उनकी जगह बॉडी डबल यानी स्टंटमैन काम करते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बॉबी देओल एक एक्शन सीन शूट करते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में बॉबी जैसे ही गुंडे को पंच मारते हैं, सामने वाला स्टंटमैन जबरदस्त फ्लिप मारते हुए टेबल पर जा गिरता है. उसकी ये परफॉर्मेंस इतनी शानदार है कि देखने वाले हैरान रह गए.सोशल मीडिया पर हर जगह उस स्टंटमैन की तारीफ हो रही है. फैंस इस वीडियो पर कमेंट करते नहीं रुक रहे हैं.

 स्टंटमैन का कमाल देख कायल हुए फैंस

सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. हर कोई उस स्टंटमैन की तारीफ कर रहा है. लोगों का कहना है कि असली हीरो तो वही हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर सीन को हकीकत बनाते हैं. एक यूज़र ने लिखा, 'स्टंटमैन असली सुपरहीरो हैं, लेकिन इन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं'. वहीं दूसरे ने कहा, 'एक्टर्स तो चले जाते हैं, लेकिन इनकी मेहनत को कोई नहीं पहचानता.'

अक्षय कुमार ने भी की थी सराहना

बता दें, हाल ही में अक्षय कुमार ने भी स्टंटमैन की मेहनत की तारीफ की थी. उन्होंने कपिल शर्मा के शो में कई स्टंट आर्टिस्ट्स को सम्मानित किया और उनके लिए इंश्योरेंस करवाने की बात भी कही थी. ये वीडियो एक बार फिर दिखाता है कि पर्दे के पीछे काम करने वाले ये कलाकार कितनी मेहनत और जोखिम लेकर हमें रोमांचक एक्शन सीन दिखाते हैं.

