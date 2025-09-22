दुनिया हसीनों का मेला...बॉबी देओल का 28 साल पुराना गाना फिर वायरल, 4 दिन में 50 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा

कौन सोच सकता था कि आर्यन खान की 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के दो सबसे चर्चित और 'वायरल' मोमेंट्स में दो दशक से भी पुराने गाने शामिल होंगे. राघव जुयाल के इमरान हाशमी के सामने पूरे जोश से 'कहो ना कहो' गाने की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. लेकिन एक और क्लिप है जिसका रेफरेंस और भी चौंकाने वाला है, जो वायरल हो गया है और इसमें 1997 की फिल्म 'गुप्त' का बॉबी देओल का एक गाना शामिल है.

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में 'दुनिया हसीनों का मेला'

'गुप्त' का पॉपुलर गाना 'दुनिया हसीनों का मेला', 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में इस्तेमाल किया गया है. शो में बॉबी बॉलीवुड सुपरस्टार अजय तलवार के किरदार में हैं. सीरीज में दिखाया गया कि यह गाना अजय पर उनकी 90 के दशक की फिल्म 'सैलाब' से फिल्माया गया है. यह गाना पहले के एपिसोड में एक पार्टी के दौरान एक बार सुना गया है. लेकिन इसकी असली इम्पॉर्टेंस शो के क्लाइमेक्स में तब पता चलती है जब अजय को मोना सिंह के किरदार नीता से जोड़ा जाता है, जिन्हें गाने में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर डिजिटल रूप से डाला गया है. गुप्त के ओरिजनल वीडियो में मोना नहीं थीं.

शो के क्लाइमेक्स में गाने की चौंकाने वाले उस पॉइंट ने इस गाने को फिर से चर्चा में ला दिया. वीकएंड में विजू शाह और उदित नारायण का यह गाना इंस्टाग्राम और स्पॉटिफाई पर ट्रेंड करने लगा. दिलचस्प बात यह है कि नेटफ्लिक्स पर "द बैड्स ऑफ बॉलीवुड" रिलीज होने के चार दिनों के अंदर ही इस गाने के एक पुराने वीडियो को यूट्यूब पर 50 लाख से ज्यादा नए व्यूज मिल गए.

इंटरनेट पर आए ऐसे रिएक्शन

इस गाने पर आए कमेंट्स भी ज्यादातर नए थे. एक फैन ने कमेंट सेक्शन में लिखा, "नेटफ्लिक्स पर बैड्स ऑफ बॉलीवुड देखने के बाद मेरे लिए इस गाने का मतलब पूरी तरह बदल गया है." एक और फैन ने आगे कहा, "मैंने नई वेबसीरीज में पुरानी चीजों का इतना शानदार इस्तेमाल पहले कभी नहीं देखा. शाहरुख के बेटे का कमाल!!" नेटफ्लिक्स इंडिया के ऑफीशियल अकाउंट पर भी यही लिखा था: "आज ये गाना अचानक से याद आ गया."

"द बैड्स ऑफ बॉलीवुड" हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर एक सैटायर है, जिससे आर्यन खान बतौर डायरेक्टर अपनी शुरुआत कर रहे हैं. इस शो को शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है. बॉबी और मोना के अलावा, इस सीरीज में लक्ष्य, सहर बाम्बा, राघव जुयाल और अनन्या सिंह अहम किरदारों में हैं. यह फिलहाल नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग कर रहा है.