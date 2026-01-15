BMC election: चुनावी बूथ की व्यवस्था देख नाराज हुए विशाल ददलानी, बोले- शर्मनाक

सिंगर और म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी ने मुंबई के बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) चुनावों में कम वोटर टर्नआउट पर कड़ी नाराजगी जताई है. उन्होंने इसे "शर्मनाक" बताया और कहा कि पोलिंग बूथ पर वोटरों से ज्यादा अधिकारी नजर आ रहे हैं. 15 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों में मतदान हो रहा है, जिसमें बीएमसी सबसे अहम है. बीएमसी भारत की सबसे अमीर सिविक बॉडी है, जिसका सालाना बजट 74,400 करोड़ रुपये से ज्यादा है. यहां 227 वार्डों में 1,700 से ज्यादा उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं. पूरे राज्य में 3.48 करोड़ वोटर 15,931 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं. मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चल रहा है, और नतीजे 16 जनवरी को आएंगे.

क्या बोले विशाल ददलानी

वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत में विशाल ददलानी ने कहा, "यहां पब्लिक का नामो-निशान नहीं है. अंदर ऑफिशियल्स ज्यादा हैं, पब्लिक कम है. इतनी शर्मनाक बात है. हर भारतीय को इसे देखकर दर्द होना चाहिए. अगर हम अपना देश नहीं संभालेंगे, जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो जो हो रहा है, वही होता रहेगा." उन्होंने आगे कहा कि अब वे लोगों से वोट डालने की अपील करना बंद कर चुके हैं.

#WATCH | Mumbai: After casting his vote for the BMC elections, Musician Vishal Dadlani says, "...Hopefully, whoever wins will hold the elections on time. This is very important for the country, for democracy. But given the state of our city in the last few days, the hope is that… pic.twitter.com/v9vGyNuJ52 — ANI (@ANI) January 15, 2026

आगे क्या कहा

विशाल ददलानी ने कहा, "मुंबई की हालत पिछले कुछ दिनों में बहुत खराब हुई है. उम्मीद है कि जो भी जीतेगा, समय पर चुनाव कराएगा. यह देश और लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है. पहले तो हवा और पानी साफ होने चाहिए, इंसान की बेसिक जरूरतें पूरी होनी चाहिए." सुबह 9:30 बजे तक बीएमसी में सिर्फ 7% के आसपास वोटिंग हुई थी, जो काफी कम है. कई सेलिब्रिटी जैसे अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना, सुनील शेट्टी, हेमा मालिनी और नाना पाटेकर ने वोट डाला और लोगों से अपील की कि वे आएं और अपना मताधिकार इस्तेमाल करें.

