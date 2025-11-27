विज्ञापन

धर्मेंद्र के जाने के बाद हेमा मालिनी से मिलने पहुंचे बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल, शेयर की घर की तस्वीरें

धर्मेंद्र के निधन के बाद बीजेपी के सीनियर नेता जगदम्बिका पाल हेमा मालिनी से मिलने पहुंचे और मुलाकात के बाद एक लंबी पोस्ट लिखी.

हेमा मालिनी से मिलने पहुंचे जगदम्बिका पाल
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के लेजेंड्री एक्टर धर्मेंद्र ने निधन 24 नवंबर को इस दुनिया को अलविदा कहा. आज यानी कि 27 नवंबर को उनकी याद में एक प्रार्थना सभा रखी गई है. इससे पहले बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल, हेमा मालिनी से मिलने उनके घर पहुंचे. हेमा से मुलाकात के बाद वरिष्ठ नेता ने कुछ तस्वीरें शेयर कीं जिनमें वो धर्मेंद्र की तस्वीर के सामने प्रार्थना करते और हेमा मालिनी से मुलाकात करते दिख रहे हैं. इन तस्वीरों के साथ जगदम्बिका पाल ने एक लंबी पोस्ट भी लिखी. 

उन्होंने लिखा, फिल्म इंडस्ट्री के सदाबहार हीरो, ‘ही-मैन' धर्मेंद्र जी के निधन का समाचार सुनकर गहरा दुःख हुआ. आज मुंबई स्थित उनके आवास पर पहुंचकर स्मृति-चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. साथ ही सांसद एवं सुप्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीमती हेमा मालिनी जी से मिलकर उन्हें ढाढ़स बंधाया और इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की. विगत दिनों में श्रीमती हेमा मालिनी जी के 75वें जन्मदिवस समारोह में अपनी धर्मपत्नी के साथ शामिल होने का अवसर मिला था. उस अवसर पर धर्मेंद्र जी से लंबी और आत्मीय बातचीत हुई. वे अत्यंत विनम्र, सहज, जीवंत और प्रेरणादायी व्यक्तित्व थे. वे केवल रील लाइफ़ के हीरो नहीं, बल्कि रियल लाइफ के भी सच्चे हीरो थे.

उन्होंने लिखा, भारतीय सिनेमा और कला जगत के लिए उनका निधन एक अपूरणीय क्षति है. उनकी अद्वितीय अभिनय प्रतिभा, सरलता और सदाबहार व्यक्तित्व ने उन्हें सदैव लोगों के हृदयों में अमर कर दिया है. प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि वे दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें, उन्हें अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवारजनों व अनगिनत प्रशंसकों को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें.

