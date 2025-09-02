विज्ञापन

बिगेस्ट डायरेक्टर का बेटा फिल्मों में रहा फ्लॉप, शाहरुख की फिल्म से किया था डेब्यू, अब चलाता है 10,000 करोड़ की कंपनी

यह एक्टर बॉलीवुड के सबसे सक्सेसफुल डायरेक्टर का बेटा है. इसके बावजूद फिल्मों में फ्लॉप रहा. आज यह फिल्मों से दूर 10 हजार करोड़ की कंपनी चलाता है.

बिगेस्ट डायरेक्टर का बेटा, लेकिन फिल्मों में रहा फ्लॉप
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की एक सबसे खास बात यह है कि अगर कोई एक्टर सुपरस्टार बन जाता है तो उसका बेटा वो मुकाम हासिल नहीं कर पाता है. अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन समेत ऐसे कई उदाहरण है. इनमें एक नाम उस एक्टर का भी है, जिसके पिता कभी बॉलीवुड के सबसे बड़े और होनहार डायरेक्टर हुआ करते थे. अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को रोमांटिक हीरो बनाने का श्रेय उसी डायरेक्टर को जाता है. इस डायरेक्टर ने अपने करियर में ज्यादा लव-रोमांटिक फिल्में बनाई.

हालांकि यह डायरेक्टर आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इसकी सभी फिल्में आज भी पसंद की जाती है. लेकिन यह डायरेक्टर अपने बेटे को स्टार नहीं बना पाया. आज यह एक्टर अपने पिता की प्रोडक्शन कंपनी का सीईओ बनकर बैठा है, जिसकी वैल्यू लाइफस्टाइल एशिया के अनुसार 10 हजार करोड़ है.

बड़ा स्टार नहीं बन सका एक्टर

बात कर रहे हैं एक्टर उदय चोपड़ा की, जिनका बॉलीवुड करियर फ्लॉप रहा है. उदय ने फैमिली प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म्स बैनर तले बनी फिल्म मोहब्बतें से डेब्यू किया था और इस फिल्म के हीरो थे शाहरुख खान. फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई, उदय को पहचान भी मिली, लेकिन इसके बाद बतौर एक्टर उनकी कोई फिल्म नहीं चली. वह फिल्म इंडस्ट्री में साइड एक्टर बनकर रह गए और धीरे-धीरे बॉलीवुड से कट गए. फिल्मों में आने से पहले उन्होंने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर घर के बैनर की फिल्में लम्हे, डर, दिल तो पागल है और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के लिए काम किया.

अब कहां हैं एक्टर?

मोहब्बतें (2000) से उदय को उनके भाई आदित्य ने ही लॉन्च किया था. इसके बाद फिल्म धूम में उनका जय का किरदार खूब हिट हुआ, लेकिन स्टारडम फिर भी नहीं मिला. बतौर एक्टर उदय ने नील एन निक्की, प्यार इम्पॉसिबल, मेरे यार की शादी है की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. नील एन निक्की में उनकी हीरोइन काजोल की बहन तनीषा थी और इस फिल्म के बाद दोनों ने एक-दूजे को दो साल तक डेट किया था. साल 2013 में उनका नाम नरगिस फाखरी से जुड़ा, लेकिन शादी नहीं हो सकी. अब वह अपने बड़े भाई और डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा के साथ अपनी कंपनी चलाते हैं. उदय 52 साल के हो चुके हैं और उनकी अभी तक शादी नहीं हुई है और वह भारत छोड़ चुके हैं.





 

