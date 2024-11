Bhool Bhulaiyaa 3 Review: ब्लॉकडस्टर या पैसा वसूल... कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 का फर्स्ट डे फर्स्ट शो रिव्यू

Bhool Bhulaiyaa 3 Twitter Review: अजय देवगन की सिंघम अगेन से टकराने कार्तिक आर्यन की मचअवेटेड हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म को एडवांस बुकिंग के मामले में ज्यादा प्यार मिला है. वहीं 55 लाख से ज्यादा के टिकट भारत में फिल्म बिक चुके हैं, जिसके चलते 17.12 करोड़ की कमाई फिल्म कर चुकी है. लेकिन भूल भुलैया 3 की ओपनिंग कैसी होगी यह तो सब जानते हैं लेकिन पहले वीकेंड पर फिल्म की कमाई जारी रह पाएगी ऐसा फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले दर्शकों के रिव्यू को देखकर तो नहीं लगता, जो कि सोशल मीडिया पर लगातार सामने आ रहे हैं.

एक यूजर ने एक्स पर लिखा, भूल भूलैया 3 ने पूरी तरह निराश किया है. दूसरे यूजर ने लिखा, मैं इस फिल्म के बीच में से ही उठ रहा हूं. तीसरे यूजर ने लिखा, सच्ची रियलिटी देखने के लिए खुद को तैयार कर लीजिए.

चौथे यूजर ने लिखा, क्या बना दिया है यार #BhoolBhulaiyaa3. पांचवे यूजर ने लिखा, बवाल पहला हाफ. भूल भुलैया पैसा वसूल. छठे यूजर ने लिखा, भूल भुलैया 3 देख रहा हूं. मॉर्निंग शो खाली हैं. इंटरवल तक रेटिंग निराश करती है. मूड ऑफ हो गया. नो एंटरटेनमेंट. सब कुछ वही है. जबरदस्ती हंसाया जा रहा है. कार्तिक आर्यन, माधुरी दीक्षित विद्या बालन सबने ओवरएक्टिंग की है.

WATCHING NOW #BhoolBhulaiyaa3 So far, it's like some 8 yr old has made this movie (TV serial). Highly DISAPPOINTED. Wait for the final review.



