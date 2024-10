Bhool Bhulaiyaa 3 Social Media Review: कैसा है भूल भुलैया 3 का ट्रेलर, दो मंजुलिका देख लोग हुए कंफ्यूज

Bhool Bhulaiyaa 3 Social Media Review: कार्तिक आर्यन की मोस्ट अवेटेड फिल्म भूल भुलैया 3 का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस फिल्म का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. भूल भुलैया 3 इस दीवाली सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म के ट्रेलर में एक बार फिर से कार्तिक आर्यन रूह बाबा के रोल में हैं. जबकि विद्या बालन और माधुरी दीक्षित मंजुलिका के रोल में नजर आ रही हैं. इनके अलावा भूल भुलैया 3 में विजय राज, संजय मिश्रा, राजपाल यादव और त्रिप्ति डिमरी मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग रिएक्शन दे रहे हैं.

यहां पढ़ें भूल भुलैया 3 के ट्रेलर को देखने के बाद लोगों के रिएक्शन:-

#KartikAaryan is here for a blockbuster and horrific Diwali 🔥🔥



Excited for the once in a lifetime pair of #VidyaBalan and #MadhuriDixit as the double dose of Monjulika 💥 and #TriptiDimri Looks Beautiful ❤️ #BhoolBhulaiyaa3 pic.twitter.com/hIGzN8gJaH — ཌI°•ѴƖѴᏋᏦ•°Iད (@Vivekkeshwani8) October 9, 2024

I think neither Madhuri nor Vidya but Tripti will be Manjulika. This looks exciting and the story is not revealed.#BhoolBhulaiyaa3 pic.twitter.com/kxYGFZePLg — TA 💫 (@Tirlovesha) October 9, 2024



आपको बता दें कि भूल भुलैया 3 में विद्या बालन 'मंजुलिका' के रूप में एक बार फिर दर्शकों में सिहरन पैदा करने और उनका मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं. फिल्म के पहले पार्ट में वह इस रोल में दिख चुकी हैं. उनके साथ कार्तिक आर्यन भी हैं, जो रहस्यमय 'रूह बाबा' के रूप में वापसी करेंगे. फिल्म में मंजुलिका और रूह बाबा की टक्कर देखने को मिलेगी, जिसकी झलक ट्रेलर में भी दिख रही है. आपको बता दें, 1 नवंबर, 2024 को दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही फिल्म 'भूल भुलैया 3' साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक हैं.