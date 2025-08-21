विज्ञापन

भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे महंगी हीरोइन, हरी साड़ी पहनकर आई तो फैन्स बोले- तुम हुस्न परी तुम जाने जहां

ये एक्ट्रेस भोजपुरी इंडस्ट्री की टॉप स्टार हैं. इन्होंने कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया है और पवन सिंह के साथ इनके रिश्ते चर्चा में भी रहे हैं.

इन्हें पहचाना आपने ?
नई दिल्ली:

भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री अक्षरा सिंह बेहतरीन अभिनय और अद्भुत स्टाइल के लिए चर्चा में रहती हैं. वह अक्सर अपनी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती हैं. इस कड़ी में अक्षरा ने बुधवार को एक वीडियो पोस्ट किया है. इसमें वह ग्रीन कलर की साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं. इस वीडियो में उनकी मुस्कान को देख फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. वीडियो में अक्षरा का आकर्षक लुक, हल्की-सी मुस्कान और स्टाइलिश पोज फैंस को लुभा रहा है. वह साड़ी में अलग-अलग अंदाज में वीडियो शूट करवा रही हैं. कभी वह सामने से चलकर आती दिख रही हैं, तो कभी पेड़ों के पीछे से पोज दे रही हैं. वह अपने पल्लू को हवा में उड़ाते हुए मौसम का मजा लेती हुई भी नजर आ रही हैं.

उनका यह लुक न केवल उनकी खूबसूरती को बयां करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि वे सादगी के साथ-साथ फैशन के मामले में भी किसी से पीछे नहीं हैं. वीडियो में अक्षरा ने रोमांटिक शॉर्ट फिल्म 'बम्बलिंग' का गाना 'फाइनली वी मेट' ऐड किया है. अभिनेत्री ने वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "सच्ची खूबसूरती ध्यान खींचने की कोशिश नहीं करती, लोग खुद ही उसे पसंद करने लगते हैं."

उनके इस पोस्ट पर फैंस की तेजी से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कई फॉलोअर्स तो उनके लुक की तारीफ कर रहे हैं, तो कई उनके लिखे कैप्शन को दिल से महसूस करते हुए कमेंट्स कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा, "आपकी आंखों में छुपा दर्द साफ झलकता है, लेकिन जिस हिम्मत से आप मुस्कुरा रही हैं, वो काबिल-ए-तारीफ है."

अभिनेत्री अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी विवादों में रह चुकी हैं. उनका नाम भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह से जुड़ चुका है. एक समय था जब दोनों का रिश्ता सुर्खियों में रहा, लेकिन वक्त के साथ यह रिश्ता कड़वाहट में बदल गया. अलगाव के बाद अक्षरा ने पवन सिंह पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप लगाए, जिससे उनके व्यक्तिगत जीवन में काफी उथल-पुथल मची.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
