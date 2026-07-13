बिग बॉस को टक्कर देने आया भोजपुरी बवाल, काजल राघवानी का आम्रपाली दुबे पर हमला, कहा- आपकी वजह से निरहुआ नहीं करते हमारे साथ काम

जब भोजपुरी मनोरंजन जगत के सबसे बड़े सुपरस्टार एक ही टेबल पर साथ बैठते हैं, तो नतीजा सिर्फ़ एक मुलाकात नहीं, बल्कि 'बवाल' होता है. 2 अगस्त को होने वाले प्रीमियर से पहले, जियोहॉटस्टार और कलर्स ने 'भोजपुरी बवाल' की पहली झलक जारी की है, जो दर्शकों को आनेवाली बेबाक बातचीत, मस्ती, टकराव और जबरदस्त मनोरंजन की एक रोमांचक झलक दिखाती है. पवन सिंह, दिनेश लाल यादव 'निरहुआ', आम्रपाली दुबे, काजल राघवानी और तेज प्रताप यादव पहली बार भारत की पहली प्रीमियम सेलिब्रिटी-फॉलो रियलिटी सीरीज में बेबाक अंदाज में नजर आएंगे.

वीडियो की शुरुआत डिनर टेबल पर बैठे कलाकारों से होती है, जहां वे इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि शो को दर्शकों के सामने कैसे पेश किया जाए. लेकिन कुछ ही पलों में बातचीत अप्रत्याशित मोड़ ले लेती है. हल्की-फुल्की नोकझोंक बहस में बदल जाती है, मजाक आरोपों का रूप ले लेता है और सभी सितारे एक-दूसरे से जुड़ी अफवाहों, विवादों और लोगों की धारणाओं पर खुलकर बात करने लगते हैं. यह साफ हो जाता है कि जब भोजपुरी के सबसे बड़े सितारे एक साथ आते हैं, तो बवाल होना तय है.

सेलिब्रिटी, रियलिटी और मनोरंजन की सीमाओं को धुंधला करती यह पहली झलक दर्शकों को उस अनस्क्रिप्टेड केमिस्ट्री, दमदार व्यक्तित्व और बेबाक ईमानदारी का एहसास कराती है, जो 'भोजपुरी बवाल' की सबसे बड़ी पहचान है. और जब दर्शकों को लगता है कि अब इससे ज़्यादा बवाल नहीं हो सकता, तभी निरहुआ एक ऐसे बयान के साथ वीडियो का अंत करते हैं, जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है, 'ये भोजपुरी बवाल...बिग बॉस के ऊपर जाएगा.' यह सिर्फ एक दावा है या फिर भोजपुरी अंदाज का आत्मविश्वास, इसका जवाब दर्शकों को 2 अगस्त से मिलेगा.

पारंपरिक रियलिटी शो की तरह टास्क और एलिमिनेशन पर आधारित होने के बजाय, 'भोजपुरी बवाल' भोजपुरी मनोरंजन जगत के सबसे बड़े सितारों की वास्तविक जिंदगी को करीब से दिखाता है. शो में दर्शक उनके स्टारडम, महत्वाकांक्षाओं, परिवार, दोस्ती, रिश्तों, प्रतिद्वंद्विता और सुपरस्टार होने के दबाव को बेहद करीब से देख पाएंगे. यह सीरीज उस सेलिब्रिटी दुनिया की एक अनदेखी झलक पेश करती है, जिसने वर्षों से करोड़ों लोगों को आकर्षित किया है, लेकिन जिसे पहले कभी इतने करीब से देखने का मौका नहीं मिला.

इस मौके पर पवन सिंह ने कहा, 'सालों से लोगों ने हमारे बारे में अनगिनत बातें सुनी हैं. कुछ सच थीं, कुछ बढ़ा-चढ़ाकर कही गईं और कई पूरी तरह मनगढ़ंत थीं. यह शो दर्शकों को हेडलाइंस से परे हमारी असली पहचान जानने का मौका देगा. इस पहली झलक में आपने जो देखा है, वह तो सिर्फ शुरुआत है.'

दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' ने कहा, 'भोजपुरी बवाल की सबसे खास बात यही है कि यहां कोई भी खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा. हम साथ हंसते हैं, बहस करते हैं, एक-दूसरे की टांग खींचते हैं और खुलकर अपनी बात रखते हैं. यही इस सफर को असली बनाता है. और हां...जो मैंने आखिर में कहा है, उसका जवाब 2 अगस्त से ऑडियंस खुद दे देगी.'

आम्रपाली दुबे ने कहा, 'लोग अक्सर सोचते हैं कि वे हमें जानते हैं क्योंकि उन्होंने वर्षों से हमारा काम देखा है. लेकिन कैमरे के पीछे भी बहुत कुछ होता है. 'भोजपुरी बवाल' दर्शकों के साथ हमारी उसी दुनिया को साझा करने का एक मौका है.'

काजल राघवानी ने कहा, 'यह शो ड्रामा पैदा करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन रिश्तों, बातचीत और व्यक्तित्वों को दिखाने के बारे में है, जो आम तौर पर कैमरा बंद होने के बाद सामने आते हैं. यही बात इसे बाकी शो से अलग बनाती है.'

तेज प्रताप यादव ने कहा, 'हमारे दिलों से जुड़ी कहानियाँ हमेशा से एक बड़े मंच की हकदार रही हैं. यह शो उसी भावना को पूरी ईमानदारी से पेश करता है और ऐसी हस्तियों को एक साथ लाता है, जिन्हें दर्शकों ने पहले कभी इस तरह साथ नहीं देखा.' 'भोजपुरी बवाल' का प्रीमियर 2 अगस्त से जियोहॉटस्टार और कलर्स पर होगा.