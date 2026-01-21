विज्ञापन

भाग्यश्री ने राजेश खन्ना पर फिल्माए गए इस गाने से दी समाज की कड़वी बातों को नजरअंदाज करने की सलाह, किशोर कुमार ने दी थी आवाज

भाग्यश्री ने राजेश खन्ना पर फिल्माए गए इस गाने से दी समाज की कड़वी बातों को नजरअंदाज करने की सलाह, किशोर कुमार ने दी थी आवाज
भाग्यश्री ने किशोर कुमार के गाने से दी समाज की कड़वी बातों को नजरअंदाज करने की सलाह
भाग्यश्री अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर एक   वीडियो फैंस के लिए शेयर किया. इसमें उन्होंने समाज की नकारात्मक बातों से प्रभावित न होने की सीख दी. अभिनेत्री ने वीडियो में एक मजेदार उदाहरण देते हुए कहा, "एक तस्तरी समंदर के अंदर कभी नहीं टूटती, जब तक उसमें छोटी सी दरार न हो और पानी अंदर न घुस जाए. ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी भी तब तक मजबूत और सुखी रहती है, जब तक समाज या दूसरी नकारात्मक बातें हमारे मन में जगह नहीं बना लेतीं."

उन्होंने आगे कहा कि किशोर कुमार का प्रसिद्ध गाना "कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना" उन्हें इस बात की याद दिलाता है. उन्होंने आगे कहा, "आज का यही मैसेज है आपके लिए कि लोगों की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी न होने दें और जीवन को सरल तरीके से जीएं, क्योंकि सच बस यही है कि आप ही मैटर करते हैं. बीते हुए कल से आज अपने आपको बेहतर बनाने की कोशिश में लगे और आज से बेहतर कल बने. उसका प्रयास करो. लोगों की आलोचना या नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी न होने दें. जीवन को सरल और सकारात्मक तरीके से जिएं, क्योंकि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सिर्फ आप खुद हैं."

अभिनेत्री ने वीडियो पोस्ट कर लिखा, "नकारात्मक सोच को कभी अपने ऊपर हावी न होने दें. आलोचना को अपनी काबिलियत पर असल नहीं डालने देना चाहिए. तुलना अगर करें तो सिर्फ खुद से करें और खुद को बेहतर बनाने के लिए.हर दिन खुद को थोड़ा और सुधारने की कोशिश करें। आज से बेहतर इंसान कल बनें."

अभिनेत्री का यह मैसेज याद दिलाता है कि असली खुशी और मजबूती अंदर से आती है, न कि बाहर की बातों से. फैंस उनके पोस्ट को काफी पसंद कर रहे हैं और साथ ही, उनके इस मैसेज से अपनी सहमति जाहिर कर रहे हैं.

