भागलपुर अंखफोड़वा कांड पर बनी थी ये फिल्म, 4.5 करोड़ में कमाए थे 17 करोड़, अक्षय कुमार ने ठुकराया था लीड रोल

बॉलीवुड में सच्ची घटनाओं पर बनी फिल्में खूब पसंद की जाती रही हैं. ऐसी ही एक फिल्म थी जो बिहार के भागलपुर अंखफोड़वा कांड पर बनी थी और इस फिल्म में अजय देवगन ने शानदार रोल प्ले किया था. कम बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की थी और इसने उस साल राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता था. इस फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश झा थे और उन्होंने ही फिल्म को प्रोड्यूस भी किया था. प्रकाश झा के शानदार डायरेक्शन और फिल्म की कहानी ने दर्शकों के बीच जबरदस्त वाहवाही लूटी थी. ये फिल्म अजय देवगन के करियर की कुछ शानदार फिल्मों में से एक है.

भागलपुर अंखफोड़वा कांड पर बनी थी अजय देवगन की फिल्म

यहां बात हो रही है 2003 में रिलीज हुई फिल्म 'गंगाजल' की. प्रकाश झा के डायरेक्शन में बनी इस क्राइम थ्रिलर फिल्म का बजट साढ़े चार करोड़ रुपये था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 17 करोड़ रुपये की कमाई करके सबको हैरान कर डाला. फिल्म भागलपुर के अंखफोड़वा कांड पर बनी थी जिसके बाद अपराधियों में पुलिस को लेकर दहशत फैल गई थी. फिल्म 1980 में भागलपुर की उन सच्ची घटनाओं पर बेस्ड थी जिसमें पुलिस ने 31 अपराधियो की आंखों में तेजाब डालकर उन्हें अंधा बना दिया था. इस घटना पर काफी विवाद हुआ और मामला कोर्ट तक जा पहुंचा था. इस फिल्म में अजय देवगन के साथ ग्रेसी सिंह की जोड़ी को काफी पसंद किया गया. इसमें मुकेश तिवारी भी एक अहम रोल में दिखे थे.

गंगाजल फुल मूवी

गंगाजल को मिला था राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

अजय देवगन की गंगाजल की की कहानी बिहार के भागलपुर जिले पर आधारित थी लेकिन इसकी शूटिंग महाराष्ट्र के वाई और सतारा जिलों में की गई थी. इसके पीछे डायरेक्टर प्रकाश झा का ही आइडिया था जिसके चलते शूटिंग की लागत को कंट्रोल करने में कामयाबी मिली. प्रकाश झा की गंगाजल को 2004 में सोशल मुद्दे पर बनी बेस्ट फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था.

अजय देवगन से पहले अक्षय कुमार थे पहली पसंद

प्रकाश झा जब गंगाजल बनाने जा रहे थे तो उनकी पहली पसंद अजय देवगन नहीं बल्कि अक्षय कुमार थे. दरअसल, इस फिल्म का मुख्य किरदार एसएसपी अमित कुमार बेहद गहन और हिंसक घटनाओं से जुड़ा था. अक्षय कुमार को जब कहानी सुनाई गई तो उन्हें लगा कि फिल्म की कहानी काफी हिंसक है और इसमें दिखाए गए सीन विवाद खड़े कर सकते हैं. इसी वजह से उन्होंने यह फिल्म करने से मना कर दिया. इसके बाद यह रोल अजय देवगन को मिला. अजय देवगन ने इस रोल को शानदार तरीके से किया और लोगों की वाहवाही लूटी.