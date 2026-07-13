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पहली फिल्म से रातोंरात बना स्टार, अब कहां 90 के दशक के ईलू ईलू बॉय विवेक मुशरान?

विवेक मुशरान ने साल 1991 में सौदागर फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी. इस फिल्म ने उन्हें खूब स्टारडम दिया लेकिन इसके बाद वे कुछ खास कमाल नहीं कर पाए. हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी राह बनाई.

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पहली फिल्म से रातोंरात बना स्टार, अब कहां 90 के दशक के ईलू ईलू बॉय विवेक मुशरान?
विवेक मुशरान टीवी और फिल्मों का जाना-पहचाना चेहरा हैं
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नई दिल्ली:

विवेक मुशरान 90 के दशक का एक पॉपुलर चेहरा हैं. फिल्मी दुनिया में उनकी एंट्री काफी धमाकेदार रही. वो एक फिल्म से रातोंरात स्टार बन गए और ना केवल फिल्मों में बल्कि टीवी पर भी एक जाना-पहचाना चेहरा रहे हैं. वे एक पूरी पीढ़ी के लिए एक ऐसे सितारे रहे हैं जिसे सभी ने पहचाना और स्क्रीन पर काफी पसंद भी किया. इस लंबे सफर के बाद अब उन्होंने OTT पर अपनी दूसरी सफल पारी शुरू की है. भले ही लोग आज भी उन्हें 'इलू-इलू' गाने से याद करते हैं और उस दौर के क्रेज से जोड़कर देखते हैं लेकिन अब यह एक्टर कहां है?

डेब्यू फिल्म ने रातों-रात बना दिया स्टार

1991 में विवेक मुशरान को ऐसा डेब्यू मिला जिसका सपना ज्यादातर एक्टर देखते हैं. फिल्ममेकर सुभाष घई की फिल्म 'सौदागर' उस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक थी, जिसमें सिनेमा के दिग्गज दिलीप कुमार और राज कुमार लीड रोल में थे. इन दो बड़े स्टार्स के बीच नए कलाकारों मनीषा कोइराला और विवेक मुशरान ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा.

मनीषा कोइराला के किरदार 'राधा' के प्यार में डूबे युवा 'वासु' के किरदार में, 21 साल के विवेक ने अपने अट्रैक्शन और 'बॉय-नेक्स्ट-डोर' (आम लड़के जैसी) इमेज से लोगों का दिल जीत लिया. 'सौदागर' 1991 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी, और 'इलू-इलू' गाना तो जैसे एक अलग ही पहचान बना गया. 'आई लव यू' का शॉर्ट फॉर्म 'इलू-इलू' वाला यह वायरल गाना एक पूरी पीढ़ी की धड़कन बन गया और इसने विवेक को 90 के दशक के सबसे पसंदीदा युवा चेहरों में से एक बना दिया.

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टेलीविजन में की नई शुरुआत

'सौदागर' के बाद, विवेक ने 'फर्स्ट लव लेटर' जैसी फिल्मों में काम किया और शाहरुख खान के साथ 'राम जाने' (1995) में भी नजर आए. उन्होंने 'सातवां आसमान' (1992), 'प्रेम दीवाने' (1992) और 'अनजाने' (2000) जैसी कई फिल्मों में लगातार काम किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म उनके डेब्यू जैसा जादू नहीं दोहरा सकी.

किसी बड़े मौके का इंतजार करते रहने के बजाय विवेक ने खुद को नए सिरे से ढालने का फैसला किया. उन्होंने ऐसे समय में टेलीविजन का रुख किया जब कई फिल्म एक्टर ऐसा करने से हिचकिचाते थे और यह फैसला उनके करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. वे बच्चों के पॉपुलर शो 'सोन परी' में फ्रूटी (तन्वी हेगड़े) के पापा 'रोहित' बने. जादुई रोमांच के बीच अपनी बेटी की परवरिश करने वाले एक सिंगल फादर के रोल में उन्होंने इस किरदार में अपनापन, ईमानदारी और एक मजबूती दिखाई. इस परफॉर्मेंस ने उन्हें देश भर के घरों में एक जाना-पहचाना और  सबका पसंदीदा सितारा बना दिया.

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OTT के दौर में खुद को नए सिरे से पेश करना

स्ट्रीमिंग का दौर आने से पहले, उन्होंने इम्तियाज अली की 'तमाशा' (2015) और लोगों को खूब पसंद आई 'वीरे दी वेडिंग' (2018) जैसी फिल्मों में यादगार रोल निभाकर बड़े पर्दे पर अपनी छाप छोड़ी थी. लेकिन OTT पर दर्शकों को उनका एक बिल्कुल अलग ही रूप देखने को मिला.

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नेटफ्लिक्स की 'माई' (जिसमें उन्होंने साक्षी तंवर के साथ काम किया) की इमोशनल दुनिया से लेकर सोनीलिव की 'डॉ. अरोड़ा' के अनोखे अंदाज और जबरदस्त एंटरटेनिंग कोर्टरूम कॉमेडी 'मामला लीगल है' तक, विवेक ने अपनी एक्टिंग की शानदार रेंज दिखाई है. उन्हें आखिरी बार 2025 की एविएशन कॉमेडी सीरीज 'ज्यादा मत उड़' की बड़ी स्टार कास्ट के साथ देखा गया था. इस शो में वह सतीश खुराना का किरदार निभा रहे हैं.
 

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