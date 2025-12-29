Battle of Galwan Memes; 'बैटल ऑफ गलवान' की सिर्फ एक झलक और सोशल मीडिया पर बना मजाक, जानें क्या बोली जनता

सलमान खान को उनके स्टाइलिश अंदाज और स्वैग के लिए पहचाना जाता है. बहुत ही कम मौके पर भाईजान के एक्टिंग स्किल्स देखने के मौके मिलते हैं. इसलिए भाईजान से उम्मीद भी यही की जाती है कि वह ऐसी फिल्में करें जो दिल में तो आए दिमाग में नहीं. लेकिन भाईजान ने इन दिनों कुछ और ही फंडा अपना लिया है. वह सब्जेक्ट आधारित फिल्में करने लगे हैं. वह संजीदा दिखने की कोशिश करने लगे हैं. कुछ हटकर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नतीजा उनके फैन्स के बीच बहुत ज्यादा हौसले बढ़ाने वाला नहीं दिख रहा है. ऐसा ही कुछ उस समय हुआ जब 'बैटल ऑफ गलवान; की पहली झलक आई और सोशल मीडिया पर Memes की बाढ़ आ गई. आइए जानते हैं कि ये चक्कर है क्या.
Bhai was one second away from singing 'Tere mast mast do nain' pic.twitter.com/Qa5oJZtIsW— Bollywood Memers (@BollywoodMemers) December 27, 2025
'बैटल ऑफ गलवान' टीजर
सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान टीजर का फैन्स को बेसब्री से इंतजार था. भाईजान के जन्मदिन यानी 27 दिसंबर को इस टीजर को रिलीज किया गया. फैन्स को जबरदस्त उम्मीद थी. लेकिन जैसे ही फिल्म की एक झलक देखने को मिली, जोर का झटका बहुत ही जोर के साथ लगा. जिस तरह की वाइब्स या जोश इस टीजर को पैदा करना था वो करने में ये बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा. भाईजान के फैन्स को वो बात भी अखरी की सामने दुश्मन है, भाईजान के माथे से खून बह रहा है, फिर भी बाल इतने करीने से कैसे?
Got— Dr MJ Augustine Vinod 🇮🇳 (@mjavinod) December 29, 2025
Goose Bums
After seeing this
pic.twitter.com/Ps6Qzx46IU
'बैटल ऑफ गलवान' memes की बाढ़
यही नहीं, फिर भाईजान ने तो एक्सप्रेशन की हद ही कर दी. उन्होंने लड़ाई के इस माहौल में ऐसे एक्सप्रेशन दिए कि लोगों ने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि ऐसा लग रहा है सलमान खान अभी 'तेरे मस्तक मस्त दो नैन' गाना गाने लगेंगे. इस तरह सोशल मीडिया पर ढेर सारे Memes आने लगे और भाईजान के एक्टिंग स्किल दांव पर लग गए. यही नहीं, जिस तरह से पीछे सैनिकों को दिखाया गया है, वो सीन भी फैन्स के गले नहीं उतरा. इस तरह सोशल मीडिया पर इसका खूब मजाक बनने लगा.
Sallu bhai ki style#BattleOfGalwan pic.twitter.com/BBtN2j5VJD— Kritika(@Kritikacore) December 29, 2025
'बैटल ऑफ गलवान' की कास्ट और डायरेक्टर
अपूर्व लाखिया के डायरेक्शन में बनी बैटल ऑफ गलवान बहादुरी, बलिदान और जज़्बे की एक सच्ची और बेबाक कहानी पेश करने का वादा करती है. फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका में नजर आएंगी. बता दें कि फिल्म को सलमा खान ने सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है.
200 Chinese Soldier coming to fight #BattleOfGalwan— Tyler Burbun (@BurbunPitt) December 27, 2025
Meanwhile Bhai : pic.twitter.com/2jIa7bWdfM
भाईजान ने अपनी पिछली दो फिल्में 'किसी का भाई किसी की जान' और 'सिकंदर' में कुछ हटकर ही करने की कोशिश की थी. लेकिन ना तो वे दिल जीत पाए और ना ही दिमाग ही. इस तरह भाईजान को अपने स्टाइल को छोड़ना नहीं चाहिए. बाकी तो 'बैटल ऑफ गलवान' की रिलीज के दिन ही पूरे पत्ते खुलेंगे.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं