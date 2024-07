Bad Newz box office prediction: सरफिरा से आगे निकली बैड न्यूज, पहले दिन तृप्ति डिमरी की फिल्म कमाएगी इतने करोड़

Bad Newz box office prediction: कॉमेडी फिल्म बैड न्यूज इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज होने को तैयार है. इस फिल्म में तृप्ति डिमरी, विक्की कौशल और एमी विर्क जैसे कलाकारों मुख्य भूमिका में हैं. यह तीनों ही कलाकार पहली बार किसी फिल्म में साथ काम कर रहे हैं. बैड न्यूज की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें तृप्ति डिमरी, विक्की कौशल और एमी विर्क की फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता दिखाई दे रहा है. इस फिल्म ने अक्षय कुमार का सरफिरा को भी एडवांस बुकिंग में धूल चाटा डाली है.

कोईमोई की रिपोर्ट्स की मानें तो बैड न्यूज ने अपने पहले दिन की एडवांस बुकिंग में सरफिरा से ज्यादा बुकिंग हासिल की है. अब तक इस फिल्म के करीब 40 हजार टिकट बिक चुके हैं. इतना ही नहीं बैड न्यूज की एडवांस बुकिंग खुलते ही इस फिल्म ने 24 घंटे के अंदर 1.10 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. लगातार बैड न्यूज के लिए दर्शकों के बुकिंग चालू है. वहीं खुद को ट्रेड एनालिस्ट एक्टर केआरके ने कहा है कि तृप्ति डिमरी, विक्की कौशल और एमी विर्क की फिल्म अपने पहले दिन 8 से 10 करोड़ रुपये की कमाई करेगी.

Film #BadNewz is having very good advance booking at multiplexes and day1 business will be ₹8-10cr which is very very good for such a small star cast film.