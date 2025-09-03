विज्ञापन

Baaghi 4 Advance Booking: बागी 4 से अपना ही पिछला रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे टाइगर! अब तक बिकीं सिर्फ इतनी टिकटें

Baaghi 4 Advance Booking: टाइगर श्रऑफ, हरनाज संधू और सोनम बाजवा साथ मिलकर एक्शन पैक बागी-4 लेकर आ रहे हैं.

Baaghi 4 Advance Booking
नई दिल्ली:

Baaghi 4 Advance Booking Collection Day 1: टाइगर श्रॉफ का एक्शन पसंद करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि बागी-4 5 सितंबर को रिलीज हो रही है. इस फिल्म का ट्रेलर अच्छे खासे एक्शन की झलक दिखा चुका है. टाइगर तो हैं ही उनके साथ संजू बाबा ने भी काफी एक्शन दिखाया है. इस फिल्म को सपोर्ट करने के लिए दो दो स्टार्स हैं जिनकी दमदार मौजूदगी इसमें चार चांद लगा रही है लेकिन बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल रहता है उसके बारे में ज्यादा कुछ कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि पहले तो एडवांस बुकिंग के आंकड़े ही देखने होंगे. उसी के आधार पर आगे का खेल सेट होता नजर आएगा. 

एडवांस बुकिंग में कैसा है हाल ?

सैकनिल्क की एक रिपोर्ट के मुताबिक बागी 4 ने 2 सितंबर रात 11 बजे तक कुल 67.97 लाख रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है, जिसमें 30,461 टिकटों की बिक्री हुई है. ध्यान देने वाली बात ये है कि ब्लॉक सीटों से फिल्म की कमाई 1.79 करोड़ रुपये रहने वाली है.

क्या बागी 4, बागी 3 की एडवांस बुकिंग कलेक्शन को पार कर पाएगी?

ध्यान दें, बागी 4 की तुलना 2020 में रिलीज हुई बागी 3 से हो रही है, और अटकलें हैं कि क्या यह ए हरषा के डायरेक्शन में बनी फिल्म पिछली बागी, जिसने एडवांस बुकिंग में 6 करोड़ रुपये कमाए थे. हालांकि बागी 4 को धीमी शुरुआत मिली है, लेकिन इसके पास अभी दो दिन बाकी हैं ताकि यह स्पीड पकड़ सके

इस बीच, बागी4 के बारे में बात करते हुए टाइगर ने बॉलीवुड हंगामा को बताया, “मैं बेचैन, खुश, एक्साइटेड, आभारी और धन्य महसूस कर रहा हूं कि दर्शक मेरी अगली रिलीज बागी4 में मेरा एक बिल्कुल अलग रूप देखने वाले हैं. मैं उनके रिएक्शन का इंतजार कर रहा हूं."

"पिछले कुछ साल आसान नहीं रहे, लेकिन यह एक शानदार सीखने का अनुभव रहा. मुझे लगता है कि इससे मैं एक बेहतर कलाकार बन गया हूं. हमने इस फिल्म में अपनी पूरी मेहनत दी है. मैं बस इतना ही कहूंगा कि भगवान ने बागीसीरीज को आशीर्वाद दिया है. इसकी चौथी कड़ी तक पहुंचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है.”

