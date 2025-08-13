विज्ञापन

आयशा टाकिया अब हैं फिल्मों से दूर, 10 फोटो में देखें 22 साल बाद कितनी बदल गईं 'वांटेड गर्ल', 5वीं पर बोलेंगे- ये क्या हो गया

2009 में 'वांटेड' में नजर आईं आयशा टाकिया अब बेहद डिफरेंट लगने लगी हैं और उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो गया है. इन तस्वीरों को देखने के बाद फैंस भी बोल रहे हैं कि आयशा पहले कितनी क्यूट दिखती थीं.

आयशा टाकिया की लेटेस्ट फोटो वायरल
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, जिन्होंने सर्जरी कराकर अपना पूरा लुक ही बदल लिया. चाहे राखी सावंत हों या बॉलीवुड की बबली गर्ल आयशा टाकिया ही क्यों ना हो, जिन्होंने सर्जरी करवाकर अपना पूरा हुलिया ही बदल लिया. 2009 में 'वांटेड' में नजर आईं आयशा टाकिया अब बेहद डिफरेंट लगने लगी हैं और उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो गया है. आइए हम आपको दिखाते हैं आयशा टाकिया की पहले और अब की कुछ तस्वीरें. इन तस्वीरों को देखने के बाद फैंस भी बोल रहे हैं कि आयशा पहले कितनी क्यूट दिखती थीं.

इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए. साधना कट हेयरस्टाइल, लिप्स फिलर सर्जरी करवाकर बॉलीवुड एक्ट्रेस आयशा टाकिया का पूरा लुक ही बदल गया है.

10 अप्रैल 1986 को मुंबई में जन्मीं आयशा टाकिया के पिता निशित टाकिया गुजराती हिंदू और मां फरीदा मुस्लिम हैं.

आयशा ने मुंबई के ही सेंट एंथोनी स्कूल से पढ़ाई की. इसके बाद 2000 में वो फाल्गुनी पाठक के फेमस गाने मेरी चूनर उड़ उड़ जाए में नजर आई थीं.

इसके बाद 2004 में टार्जन द वंडर कार फिल्म से आयशा टाकिया ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की.

हालांकि, आयशा टाकिया को सबसे बड़ा ब्रेक सलमान खान की फिल्म वांटेड के जरिए मिला.

आयशा टाकिया की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो उनका नाम सिद्धार्थ कोइराला और अश्मित पटेल के साथ जुड़ चुका है.

हालांकि, उन्होंने बिजनेसमैन फरहान आजमी से 2016 में शादी की जिससे उनका एक बेटा मीकेल आजमी भी हैं.

बहुत कम लोगों को पता है कि पहली बार आयशा बतौर चाइल्ड एक्टर कॉम्प्लेन के एड में शाहिद कपूर के साथ दिखी थीं.

इतना ही नहीं, आयशा डिज्नी चैनल के लिए भी काम कर चुकी हैं, जहां उन्हें महीने के 8 हजार रुपए मिलते थे. इसका खुलासा खुद एक्ट्रेस ने किया था.

आयशा ने दिल मांगे मोर, सोचा न था, शादी नंबर 1, होम डिलीवरी जैसी फिल्मों में काम किया. आयशा की शुरुआती 7 फिल्में बैक-टु-बैक फ्लॉप रही थीं.

