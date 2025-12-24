विज्ञापन

'एवेंजर्स: डूम्सडे' का धमाकेदार टीजर रिलीज, क्रिस इवांस की वापसी, फैमिली मैन बने कैप्टन अमेरिका

Avengers Doomsday Teaser: 'एवेंजर्स: डूम्सडे' का टीजर आउट, कैप्टन अमेरिका अब बन चुके हैं पिता, क्रिस इवांस का इमोशनल रिटर्न; एमसीयू में हलचल.

'एवेंजर्स: डूम्सडे' का धमाकेदार टीजर रिलीज, क्रिस इवांस की वापसी, फैमिली मैन बने कैप्टन अमेरिका
Avengers Doomsday Teaser: 'एवेंजर्स: डूम्सडे' टीजर आउट

Avengers Doomsday Teaser: मार्वल स्टूडियोज ने क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले फैंस को बड़ा तोहफा दिया है. बहुप्रतीक्षित फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' का पहला टीजर रिलीज कर दिया है, जिसमें क्रिस इवांस की स्टीव रोजर्स यानी ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका के रूप में वापसी की आधिकारिक पुष्टि हुई है. सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि स्टीव अब एक नवजात शिशु के पिता बन चुके हैं. टीजर की शुरुआत एक शांतिपूर्ण फार्म हाउस से होती है. स्टीव रोजर्स मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर पहुंचते हैं. वह अपनी शादी की अंगूठी पहने नजर आते हैं. घर के अंदर जाकर वह अपना पुराना कैप्टन अमेरिका सूट बॉक्स से निकालते हैं, उसे प्यार से देखते हैं और फिर सावधानी से रख देते हैं. बैकग्राउंड में एवेंजर्स थीम का धीमा पियानो वर्जन बजता है, जो इमोशंस को और बढ़ा देता है. अंत में स्टीव एक नवजात बच्चे को गोद में लेकर मुस्कुराते हैं. स्क्रीन पर मैसेज आता है– 'स्टीव रोजर्स एवेंजर्स: डूम्सडे में वापस लौटेंगे.' इसके बाद फिल्म की रिलीज डेट 18 दिसंबर 2026 तक का काउंटडाउन शुरू होता है.

'एवेंजर्स: डूम्सडे' का टीजर पहले 'अवतार: फायर एंड ऐश' के साथ थिएटर्स में दिखाया गया था. अब मार्वल ने इसे आधिकारिक रूप से ऑनलाइन रिलीज कर दिया है. निर्देशक जो और एंथनी रूसो ने इंस्टाग्राम पर टीजर शेयर करते हुए लिखा, 'वह किरदार जिसने हमारी जिंदगी बदल दी. वह कहानी जो हमें यहां लेकर आई. यह हमेशा से लौटने वाली थी.'

'एवेंजर्स: डूम्सडे' टीजर

'एवेंजर्स: डूम्सडे' के टीजर पर फैंस की प्रतिक्रियाएं जबरदस्त हैं. सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि स्टीव की यह फैमिली लाइफ देखकर भावुक हो गए. एक यूजर ने लिखा, 'कैप अब डैड बन गया. यह वापसी एमसीयू को फिर से जिंदा कर देगी.' दूसरे ने कहा, 'एंडगेम के बाद स्टीव की हैप्पी एंडिंग थी, लेकिन अब डूम्सडे में फैमिली को बचाने के लिए लड़ेंगे – स्टेक्स और हाई हो गए.'

फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर मुख्य विलेन डॉक्टर डूम के रोल में हैं, जबकि क्रिस इवांस के अलावा क्रिस हेम्सवर्थ थॉर के रूप में लौट रहे हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, आने वाले दिनों में थॉर और डॉक्टर डूम पर फोकस्ड अलग टीजर भी आएंगे. 'एवेंजर्स: डूम्सडे' मल्टीवर्स सागा का क्रूशियल पार्ट है, जहां पुराने एवेंजर्स नए हीरोज के साथ डॉक्टर डूम से भिड़ेंगे. यह फिल्म 18 दिसंबर 2026 को थिएटर्स में आएगी.

