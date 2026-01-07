Avengers Doomsday Trailer लीक, दर्शकों को मिलेगा बड़ा सरप्राइज, वायरल फुटेज में डॉक्टर डूम और काउंसिल ऑफ कैंग्स दिखे आमने- सामने

मार्वल स्टूडियो की पॉपुलर फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' साल 2026 के आखिरी महीने में रिलीज होगी, लेकिन फिल्म को लेकर दुनियाभर में अभी से ही हाईप बनी हुई है. फिल्म के चार टीजर रिलीज हो चुके हैं, जिन्होंने दर्शकों की बेचैनी को बढ़ाने का काम किया है. इस बीच एक बार फिर मार्वल स्टूडियों की फिल्म ट्रेलर लीक हो गया है. फिल्म का चौथा ट्रेलर उस वक्त में हुआ है, जब मार्वल स्टूडियो ने हाल ही में एक्स-मैन की वापसी का एलान कर फिल्म का तीसरा ट्रेलर जारी किया था. एवेंजर्स: डूम्सडे का चौथा लीक ट्रेलर सोशल मीडिया पर चारों ओर फैल गया है और देखने को वालों को सरप्राइज दे रहा है.





एवेंजर्स: डूम्सडे का ट्रेलर लीक

एवेंजर्स: डूम्सडे के लीक ट्रेलर में रॉबर्ट डाउनी जूनियर को बतौर डॉक्टर डूम के रोल में देखा जा रहा है, जो काउंसिल ऑफ कैंग्स का सामना करते दिख रहे हैं. वायरल क्लिप में दर्शकों को ब्लैक पेंथर और फंटेस्टिक फॉर के बीच एक सरप्राइज क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, जो फिल्म से बड़ा सरप्राइज है. एक मिनट की इस लीक क्लिप में सुपरहीरो का अनएक्स्पेक्टेड टीम-अप भी देखने को मिला है. लीक ट्रेलर में लेटिटिया राइट को शूरी के रोल में ब्लैक पैंथर का चार्ज संभालते हुए और एक मोनोलॉग देते हुए दिखाया जा रहा है, जिसमें वह बोलती हैं, 'मैंने अपने सभी प्रियजनों को खो दिया है. एक राजा के अपने कर्तव्य होते हैं. अपनी प्रजा को आने वाले युग के लिए तैयार करना, मैंने किया'. वायरल फुटेज में टेनोच हुएर्ता बतौर नामोर रोल में और तलोकानिल (पानी के नीचे की सभ्यता को) अब रेगिस्तान जैसे राज्य में जमीन के ऊपर दिखाया गया है. विंस्टन ड्यूक बतौर एम'बाकू, डोरा मिलाजे के मेंबर्स के सपोर्ट से ग्रुप में शामिल होते हैं. लीक ट्रेलर की फुटेज में थोड़ा कॉमेडी का तड़का भी नजर आ रहा है.



कब रिलीज होगी फिल्म?

बता दें, लीक ट्रेलर की कई क्लिप को सोशल मीडिया से हटा दिया गया है. इसके बाद से कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल ये सभी फुटेज एआई जनरेटेड बिल्कुल भी नहीं थी. इससे पहले मार्वल ने 'एवेंजर्स डूम्सडे' के तीन ट्रेलर जारी किए थे, जिनमें क्रिस इवांस स्टीव रोजर्स उर्फ कैप्टन अमेरिका के रूप में वापसी करते नजर आए. क्रिस हेम्सवर्थ बतौर थोर नजर आएंगे और कई एक्स-मेन किरदार भी नजर आने वाले हैं. पैट्रिक स्टीवर्ट, इयान मैककेलन और जेम्स मार्सडेन अपने अपने-अपने रोल प्रोफेसर एक्स, मैग्नेटो और साइक्लोप्स के रूप में वापसी करेंगे. कहा जा रहा है कि फिल्म का ट्रेलर अगले महीने की 8 फरवरी को रिलीज हो सकता है. फिल्म एवेंजर्स: डूम्सडे 18 दिसंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.





