'एवेंजर्स: डूम्सडे' में हुई 'एवेंजर्स: एंडगेम' के इस हीरो की वापसी, फिल्म का पहला टीजर बढ़ा देगा एक्साइटमेंट

मार्वल स्टूडियोज ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' का पहला टीजर जारी कर फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है. इसमें क्रिस इवांस एक बार फिर स्टीव रोजर्स यानी ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका के रोल में नजर आएंगे.

नई दिल्ली:

मार्वल स्टूडियोज ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' का पहला टीजर जारी कर फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है. इसमें क्रिस इवांस एक बार फिर स्टीव रोजर्स यानी ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका के रोल में नजर आएंगे. यह उनकी 'एवेंजर्स: एंडगेम' के बाद करीब सात साल बाद एमसीयू में बड़ी वापसी है.टीजर में स्टीव रोजर्स को शांत जिंदगी जीते दिखाया गया है. वह मोटरसाइकिल पर घर लौटते हैं, अपना पुराना कैप्टन अमेरिका सूट देखते हैं और फिर एक नवजात शिशु को गोद में लेकर मुस्कुराते हैं. बैकग्राउंड में 'एवेंजर्स' थीम का पियानो वर्जन बजता है, जो इमोशनल माहौल बनाता है. 

हेले एटवेल की भी हुई वापसी

टीजर खत्म होता है इस मैसेज से – "स्टीव रोजर्स वापस आएंगे 'एवेंजर्स: डूम्सडे' में" और फिल्म की रिलीज तक का काउंटडाउन शुरू हो जाता है. फिल्म की कहानी में स्टीव की फैमिली लाइफ अहम रोल निभाएगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हेले एटवेल भी पेगी कार्टर के रूप में लौट रही हैं. स्टीव अब पिता बन चुके हैं, और मल्टीवर्स की बड़ी जंग में उनकी पर्सनल जिम्मेदारियां स्टोरी को और गहराई देंगी.

एवेंजर्स: डूम्सडे का डायरेक्टर कौन

'एवेंजर्स: डूम्सडे' का निर्देशन एंथनी और जो रूसो कर रहे हैं, जिन्होंने 'इन्फिनिटी वॉर' और 'एंडगेम' जैसी सुपरहिट फिल्में बनाईं. फिल्म में दो अवेंजर्स टीम्स होंगी – एक को एंथनी मैकी का कैप्टन अमेरिका लीड करेगा, दूसरी न्यू अवेंजर्स होगी. दोनों टीम्स मल्टीवर्स वॉर में उलझेंगी, जिसमें पुराने एक्स-मेन, फैंटास्टिक फोर, वाकांडा के हीरो, नामोर और मुख्य विलेन डॉक्टर डूम (रॉबर्ट डाउनी जूनियर) शामिल होंगे.

कब रिलीज होगी एवेंजर्स: डूम्सडे

यह फिल्म मार्वल की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी कहानियों में से एक होगी. 'एवेंजर्स: डूम्सडे' 18 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में आएगी, जबकि इसका सीक्वल 'एवेंजर्स: सीक्रेट वॉर्स' 17 दिसंबर 2027 को रिलीज होगा. इससे पहले 'एवेंजर्स: एंडगेम' सितंबर 2026 में दोबारा थिएटर्स में लौटेगी. फैंस इस टीजर से काफी उत्साहित हैं और मार्वल की इस नई शुरुआत का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

