भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म 2 अक्टूबर को दोबारा होगी रिलीज, गोविंदा से है कनेक्शन!

Avatar: The Way Of Water Returns Re Release: एक तरफ फैन्स को अवतार:फायर एंड ऐश का इंतजार है तो वहीं दूसरी तरफ अवतार एक बार फिर थियेटर्स में आने वाली है.

भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म 2 अक्टूबर को दोबारा होगी रिलीज, गोविंदा से है कनेक्शन!
दोबारा परदे पर आ रही है अवतार
नई दिल्ली:

अवतार:फायर एंड ऐश का इंतजार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में 20th सेंचुरी स्टूडियोज आपको पैंडोरा की जादुई दुनिया में थोड़ा पहले ले जा रहा है – अवतार: द वे ऑफ वॉटर का री-रिलीज-2 अक्टूबर (गुरुवार), 2025 को भारत के सिनेमाघरों में होगी. जेम्स कैमरून की यह फिल्म जो अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है, केवल एक हफ्ते के लिए 3D में लौट रही है. दर्शक एक बार फिर इसकी सांस रोक देने वाली पानी के नीचे की दुनिया और सुली परिवार की भावुक कहानी को बड़े पर्दे पर अनुभव कर पाएंगे.

दिसम्बर 2022 में रिलीज हुई इस फिल्म ने भारत में अब तक का सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली हॉलीवुड फिल्म का रिकॉर्ड बनाया था. साथ ही इसने दुनियाभर में सनसनी मचा दी और बेस्ट विज़ुअल इफेक्ट्स का ऑस्कर अवॉर्ड भी जीता. सैम वर्थिंगटन और जो सलदाना की मुख्य भूमिकाओं के साथ इसमें सिगॉर्नी वीवर, केट विंसलेट और स्टीफन लैंग ने भी अहम किरदार निभाए थे.

इस अवसर को हाथ से न जाने दें 3D में पैंडोरा की जादुई दुनिया में दोबारा डूब जाइए. चाहे आप इस रोमांचक सफर को फिर से जी रहे हों या पहली बार देख रहे हों, यह सिनेमाई अनुभव यादगार होगा. 20th सेंचुरी स्टूडियोज़ इंडिया 2 अक्टूबर, 2025 से अवतार: द वे ऑफ वॉटर को भारतीय सिनेमाघरों में 3D में रिलीज कर रहा है. बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था. इसमें गोविंदा ने दावा किया था कि ये फिल्म उन्हें ऑफर हुई थी और इसका टाइटल उन्होंने ही सजेस्ट किया था.

