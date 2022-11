Ashutosh Rana: जब महेश भट्ट ने इस वजह से गुस्सा होकर आशुतोष को भगा दिया था सेट से, आज इंडस्ट्री में नाम ही काफी है

आशुतोष का जन्म 10 नवंबर 1967 को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले स्थित एक छोटे से गांव गाडरवारा में हुआ था. बचपन में वो गांव के नाटक में हिस्सा लिया करते थे. गांव में होने वाली रामलीला में उन्होंने कई बार रावण का भी किरदार निभाया. हालांकि, आशुतोष राणा एलएलबी की पढ़ाई करके वकील बनना चाहते थे, लेकिन उनके गुरु जी ने उन्हें एक्टिंग में अपना करियर बनाने की सलाह दी. इसके बाद उन्होंने नेशनल ड्रामा स्कूल दिल्ली का रुख किया और साल 1994 में एनएसडी में एडमिशन ले लिया. यहां एक्टिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद आशुतोष को एनएसडी में ही जॉब ऑफर मिला, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा कर मुंबई का रुख किया.

मुंबई आकर आशुतोष राणा को सबसे पहला मौका मिला डायरेक्टर महेश भट्ट से मिलने का, एक मिडिल क्लास भारतीय लड़का इस शहर की आधुनिकता से अनजान था. बस इसी का खामियाजा आशुतोष को भुगतना पड़ा. जब महेश भट्ट को सामने देख आशुतोष ने उनके पैर छुए, तो इस बात से महेश भट्ट बेहद खफा हो गए. उनके गुस्से का आलम ये था कि महेश ने आशुतोष को सेट से बाहर निकलवा दिया. यही नहीं इस बात के चलते महेश भट्ट ने अपने असिस्टेंट डायरेक्टर्स पर भी खूब नाराजगी जताई और कहा कि उन्होंने इस लड़के को फिल्म के सेट पर कैसे आने दिया.

दरअसल, बात यह है कि महेश भट्ट को पैर छूने वाले लोगों से नफरत थी. हालांकि, इतना सब होने के बावजूद भी आशुतोष जब कभी भी महेश भट्ट से मिलते वो हमेशा पैर छूते. एक दिन महेश ने उनसे पूछ ही लिया कि वह मना करने के बाद भी बार बार पैर क्यों छूते हो. इस पर आशुतोष ने जवाब दिया कि बड़ो के पैर छूना मेरे संस्कारों में है और मैं अपने संस्कार छोड़ नहीं सकता. उनके इस जवाब को सुनकर महेश भट्ट ने आशुतोष को सीने से लगा लिया और फिर कभी उनके ऐसा करने पर नाराज नहीं हुए.

आशुतोष राणा से खुश होकर महेश भट्ट ने उन्हें मौका दिया और इस तरह उन्हें टीवी सीरियल स्वाभिमान में काम मिला. इसके बाद फर्ज, साजिश, कभी-कभी और वारिस जैसे कई शो के जरिए उन्होंने अपने अभिनय के सफर को आगे बढ़ाया. आशुतोष ने 'परदेसी रे' फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली फिल्म 'दुश्मन' के जरिए. इस मूवी में आशुतोष राणा ने नेगेटिव भूमिका निभाई, उनका यह किरदार इतना दमदार साबित हुआ कि जिसके लिए उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड से भी नवाजा गया.

आशुतोष राणा ने अभिनेत्री रेणुका शहाणे से शादी की है. दोनों पहली बार फिल्म 'जयती' के सेट पर मिले थे, हालांकि, शूटिंग पूरा होने के बाद दोनों में महीनों तक बात नहीं हुई, लेकिन साल 1998 में आशुतोष ने रेणुका को फोन कर दिवाली की बधाई दी. इस तरह से दोनों की फोन पर बातचीत होने लगी और एक-दूसरे को दिल दे बैठे. आशुतोष और रेणुका के दो बच्चे शौर्यमन और सत्येंद्र हैं.

