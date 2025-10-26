अशोक कुमार की नातिन की 7 तस्वीरें, कियारा आडवाणी की लगती हैं नानी, रेखा से है खास कनेक्शन

पुरानी फिल्मों के दिवंगत दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार यानी दादामुनी के अभिनय के लोग दिवाने थे. उन्होंने बतौर एक्टर फिल्मों में डेब्यू किया था और फिल्म इंडस्ट्री में लंबे समय तक राज किया. उन्होंने अपने फिल्मी करियर में लीड एक्टर से, भाई, दोस्त और पिता समेत ना जाने कितने किरदार किए थे. उनकी बेहतरीन एक्टिंग के चलते उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है. इनकी पूरी फैमिली फिल्मों से जुड़ी है और उनकी नातिन अनुराधा पटेल भी जानी मानी एक्ट्रेस रही हैं.





अनुराधा पटेल ने साल 1983 में फिल्म लव इन गोवा से बॉलीवुड डेब्यू किया था और इसके बाद कई फिल्मों में लगातार काम किया. इस फिल्म में अशोक कुमार लीड रोल में नजर आए थे.





अनुराधा की पॉपुलर फिल्मों में फिर आई बरसात, धर्म अधिकारी, सदा सुहागन, इज्जत, दयावान, घरवाली-बाहरवाली, दीवाने, तुझे मेरी कसम, दस कहानियां, जाने तू या जाने ना शामिल हैं.





अनुराधा पटेल आज भी फिल्मों में एक्टिव हैं और पिछली बार उन्हें कार्तिक आर्यन और भांजी कियारा आडवाणी की फिल्म सत्य प्रेम की कथा (2023) में देखा गया था. इस फिल्म में उनका रोल रसना कपाड़िया का था.





वह सलमान खान के साथ फिल्म रेडी और साउथ सुपरस्टार प्रभास स्टारर फिल्म राधे श्याम में भी नजर आई थीं. आज वह 60 साल की हैं और फिल्मों में सीनियर पर्सन के रोल करती हैं.







अनुराधा पटेल दिग्गज एक्टर कंवलजीत सिंह की पत्नी हैं. कंवलजीत ने टीवी से लेकर कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है. वहीं, अनुराधा की मां का नाम भारती जाफरी है.





भारती जाफरी ने बॉलीवुड की स्टार एक्ट्रेस कियारा आडवाणी के नाना सईद जाफरी से दूसरी शादी रचाई थी. ऐसे में अनुराधा रिश्ते में एक्ट्रेस कियारा की नानी लगती हैं.

अनुराधा फिल्मों में काम करने के साथ-साथ मुंबई में पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ग्रूमिंग इंस्टिट्यूट भी चलाती हैं. एक्ट्रेस के शादी से दो बेटे हुए हैं और उन्होंने एक बेटी को गोद लिया है.





