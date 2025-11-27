शादीशुदा मर्द के प्यार में ताउम्र तन्हा रही धर्मेंद्र की यह हीरोइन, आमिर खान से है खान कनेक्शन

Asha Parekh and Nasir Hussian Lovestory : कभी स्क्रीन पर मासूम मुस्कान और चुलबुले अंदाज से लोगों का दिल जीतने वाली आशा पारेख की रियल लाइफ किसी फिल्म से कम नहीं रही. करोड़ों लोगों ने उन्हें प्यार किया, लेकिन उनका दिल बस एक ही बार धड़का. वो भी एक ऐसे इंसान के लिए, जो पहले से किसी और का था. जी हां, आशा जी ने दिल लगाया था मशहूर डायरेक्टर नासिर हुसैन से. लेकिन ये मोहब्बत जितनी सच्ची थी. उतनी ही अधूरी भी. अपनी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने इस इमोशनल लव स्टोरी को पूरी सादगी से बताया है. जो सुनकर किसी की भी आंखें नम हो जाएं. एक बार नहीं दो बार आशा पारेख को प्यार हुआ. और दोनों ही बार वो मुकम्मल नहीं हो पाया. जिसके बाद आशा पारेख ने खुद ही शादी न करने का फैसला कर लिया.

दिल तो दिया, पर किसी का घर नहीं तोड़ा

आशा पारेख और नासिर हुसैन की जोड़ी ने सिल्वर स्क्रीन पर जादू बिखेरा था. दिल देकर देखो, तीसरी मंज़िल और कारवां जैसी फिल्मों में दोनों की केमिस्ट्री सबको पसंद आई. लेकिन पर्दे के पीछे ये रिश्ता कुछ और ही था. आशा जी ने माना कि नासिर हुसैन उनके इकलौते प्यार थे. मगर उन्होंने कभी ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ाया. वजह? क्योंकि वो नहीं चाहती थीं कि किसी की खुशहाल शादी में दरार पड़े. उन्होंने कहा था, ‘मैं किसी का घर नहीं तोड़ सकती.' बस, इसी मैच्योरिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट ने उन्हें सबका फेवरेट बना दिया.

अकेलेपन में भी सुकून पाया

नासिर हुसैन के जाने के बाद भी आशा जी का रिश्ता उनके परिवार से उतना ही प्यार भरा रहा. उनके बच्चे नुसरत और इमरान तक उनकी किताब लॉन्च पर आए. बता दें कि नासिर हुसैन फिल्म एक्टर आमिर खान के चाचा हैं. नासिर हुसैन के अलावा भी आशा पारेख को एक बार और प्यार हुआ. एक वक्त ऐसा भी था जब वो अमेरिका में एक प्रोफेसर से शादी करने वाली थीं. पर वो रिश्ता भी नहीं चल पाया. उन्होंने मां की सलाह पर अरेंज मैरिज करने का भी सोचा. मगर सही इंसान नहीं मिला. फिर उन्होंने जिंदगी को अपने तरीके से जीने का फैसला किया चुना. आशा पारेख आज भी कहती हैं, ‘मैंने शादी नहीं की, लेकिन प्यार किया... और वो काफी था.'